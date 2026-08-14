GORE NE MOŽE! Zvezdu čeka pakao u Češkoj! Oštro saopštenje Viktorije Plzenj!

Crveno-beli gostuju češkom predstavniku 27. avgusta (četvrtak, 20.00) u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski šampion dočekuje Viktoriju Plzenj narednog četvrtka (20. avgust) pred svojim navijačima, u prvom meču plej-ofa za ulazak u drugo po jačini UEFA takmičenje.

Iako je još mnogo vremena ostalo do uzvratne utakmice, Česi su odlučili da se oglase pred okršaj na svom stadionu, koji je kapaciteta od 11.700 sedećih mesta, a već sada je jasno da će gostujući navijači morati striktno da se pridržavaju pravila domaćina.

Viktorija Plzenj je na zvaničnom klupskom sajtu objavila detaljna pravila za predstojeći duel plej-ofa Lige Evrope, a najvažnija poruka odnosi se na pristalice navijača Zvezde. Naime, zvezdašima će praktično biti onemogućen ulazak na tribine predviđene za domaće fanove, čak i da imaju kod sebe regularnu ulaznicu.

Na domaće sektore mogu da uđu samo državljani Češke, kao i građani drugih zemalja koji mogu da dokažu stalno prebivalište u toj državi.

"Ulazak na sektore namenjene domaćim navijačima biće dozvoljen isključivo državljanima Češke Republike, kao i državljanima drugih zemalja koji mogu da dokažu da imaju stalno prebivalište u Češkoj", stoji u saopštenju Viktorije.

Kontrola će se vršiti na ulazima u objekat, gde će punoletni posetioci morati da pokažu odgovarajući dokument kada uđu na stadion.

FOTO: N. Skenderija

"Prilikom ulaska na stadion svaki punoletni navijač moraće da pokaže lični dokument kojim potvrđuje stalno prebivalište – ličnu kartu ili drugi dokument koji potvrđuje stalni boravak na teritoriji Češke. Za vlasnike sezonskih ulaznica kao potvrda će važiti njihova važeća sezonska karta. Za decu mlađu od 15 godina koja dolaze u pratnji odrasle osobe biće dovoljno da dokument pokaže osoba koja ih prati", navode iz tabora Viktorije.

Česi su otišli i korak dalje, pošto će posebna pažnja biti posvećena navijačkim obeležjima Crvene zvezde. Ni ukoliko zvezdaši imaju važeću ulaznicu, neće moći da na sebi imaju Zvezdin dres, šal ili drugo obeležje srpskog prvaka.

"Istovremeno, navijačima koji budu nosili dresove FK Crvena zvezda, šalove ili bilo koja druga navijačka obeležja tog kluba neće biti dozvoljen ulazak na sektore domaćih navijača, bez obzira na to da li imaju važeću ulaznicu. U tom slučaju neće imati pravo na povraćaj novca", stoji u pravilima i saopštenju Viktorije Plzenj.

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