MOSKVA NA PUTU OPORAVKA: Ruska ekonomija se vraća rastu
VAŽNO je to što vidimo oživljavanje privatne potrošnje, uključujući i korišćenje akumuliranih sredstava koja su stanovništvo i preduzeća prethodnih godina, između ostalog, formirali i putem depozita, naglasio je ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov.
Ekonomija Rusije vraća se na put rasta, između ostalog i zahvaljujući merama koje vlada sprovodi u koordinaciji sa Centralnom bankom Rusije, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, prenose RIA Novosti.
- Usklađen rad vlade i Centralne banke omogućava nam da u aktuelnoj situaciji svedemo posledice po ekonomiju na minimum, kao i da postepeno normalizujemo našu, takoreći, finansijsku i monetarnu politiku. I na kraju se vraćamo ekonomskom rastu - istakao je on u intervjuu za "Vesti".
Govoreći o statističkim podacima o rastu ruskog BDP-a u drugom kvartalu, on je ukazao da izvor tog rasta nije samo budžetski impuls koji je prisutan u ekonomiji, već i potrošačka tražnja.
- Važno je to što vidimo oživljavanje privatne potrošnje, uključujući i korišćenje akumuliranih sredstava koja su stanovništvo i preduzeća prethodnih godina, između ostalog, formirali i putem depozita - objasnio je ministar ekonomskog razvoja.
Prema preliminarnoj proceni ruske federalne službe za državnu statistiku, "Rostata", ruska ekonomija je u drugom kvartalu ove godine porasla za 1,3 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 0,2 odsto u prvom kvartalu. Podaci "Rostata" bili su bolji od procena Ministarstva ekonomskog razvoja i Centralne banke Rusije, koje su očekivale rast od 0,9, odnosno 0,8 odsto.
(RT)
Preporučujemo
RUSI DEMONSTRIRALI SILU: Tokom noći oboreno više od 500 ukrajinskih dronova
14. 08. 2026. u 12:58
PUTIN ZATRESAO JAPAN: Tokio uložio protest Moskvi, evo o kojim kontramerama razmišljaju
14. 08. 2026. u 12:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)