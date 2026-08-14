MOSKVA NA PUTU OPORAVKA: Ruska ekonomija se vraća rastu

VAŽNO je to što vidimo oživljavanje privatne potrošnje, uključujući i korišćenje akumuliranih sredstava koja su stanovništvo i preduzeća prethodnih godina, između ostalog, formirali i putem depozita, naglasio je ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov.

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Ekonomija Rusije vraća se na put rasta, između ostalog i zahvaljujući merama koje vlada sprovodi u koordinaciji sa Centralnom bankom Rusije, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, prenose RIA Novosti.

- Usklađen rad vlade i Centralne banke omogućava nam da u aktuelnoj situaciji svedemo posledice po ekonomiju na minimum, kao i da postepeno normalizujemo našu, takoreći, finansijsku i monetarnu politiku. I na kraju se vraćamo ekonomskom rastu - istakao je on u intervjuu za "Vesti".

Govoreći o statističkim podacima o rastu ruskog BDP-a u drugom kvartalu, on je ukazao da izvor tog rasta nije samo budžetski impuls koji je prisutan u ekonomiji, već i potrošačka tražnja.

- Važno je to što vidimo oživljavanje privatne potrošnje, uključujući i korišćenje akumuliranih sredstava koja su stanovništvo i preduzeća prethodnih godina, između ostalog, formirali i putem depozita - objasnio je ministar ekonomskog razvoja.

Prema preliminarnoj proceni ruske federalne službe za državnu statistiku, "Rostata", ruska ekonomija je u drugom kvartalu ove godine porasla za 1,3 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 0,2 odsto u prvom kvartalu. Podaci "Rostata" bili su bolji od procena Ministarstva ekonomskog razvoja i Centralne banke Rusije, koje su očekivale rast od 0,9, odnosno 0,8 odsto.

(RT)