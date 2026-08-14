PALA JOŠ JEDNA VELIKA BLOKADERSKA LAŽ O VALJEVU: Snimak otkriva šta je „dečko u plavom šorcu“ radio
PALA je još jedna velika blokaderska laž o Valjevu
Dok N1 pokušava da mladića u plavom šorcu predstavi kao nevinu žrtvu policije, snimak šireg toka događaja pokazuje da je prethodno, držeći veliku motku, krenuo prema pripadnicima policije.
Još jedan pokušaj da se nasilje tokom nereda u Valjevu prikaže bez celokupnog konteksta pao je u vodu nakon objavljivanja snimka na kojem se vidi šta je prethodilo incidentu.
Dok blokadersko glasilo N1 mladića u plavom šorcu predstavlja kao nedužnog „dečka“ i žrtvu policijskog postupanja, kadrovi koji nisu prikazani njihovoj publici nude znatno drugačiju sliku.
Na snimku se vidi mladić koji u rukama drži veliku motku, podiže je iznad glave i kreće prema pripadnicima policije. Taj deo događaja potpuno menja kontekst u kojem je javnosti kasnije predstavljeno ono što se dogodilo.
Umesto kompletnog snimka, građanima je ponuđena pažljivo isečena verzija — bez trenutka koji pokazuje ponašanje mladića neposredno pre policijske intervencije.
Od nasilnika pokušali da naprave nevinu žrtvu
Mladić u plavom šorcu, dakle, nije samo mirno stajao niti se slučajno našao na mestu sukoba. Snimak pokazuje da je bio aktivni učesnik nereda i da je sa motkom krenuo prema policiji.
Upravo taj kadar ruši pokušaj da se od njega napravi simbol navodne policijske brutalnosti, dok se njegovo prethodno ponašanje prećutkuje.
Poznati propagandni obrazac ponovo je primenjen: iz snimka se ukloni ključni deo, javnosti se prikaže samo posledica, a zatim se bez čitavog konteksta konstruiše priča o „nevinoj žrtvi“.
Snimak otkriva ono što su želeli da sakriju
Međutim, kompletan zapis događaja pokazuje ono što blokaderski mediji nisu želeli da njihova publika vidi — mladića sa motkom podignutom iznad glave dok kreće prema policajcima.
Time je pala još jedna velika blokaderska laž o događajima u Valjevu. Građani sada sami mogu da pogledaju snimak i procene ko je bio nedužna žrtva, a ko je svojim ponašanjem učestvovao u nasilju i ugrožavao pripadnike policije.
(24 Sedam)
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