NOVI POŽAR U HRVATSKOJ, VETAR OTEŽAVA SITUACIJU: Gori na Pelješcu, vatra preti i naseljenom području

POSLE dramatične noći tokom koje su se vatrogasci borili s velikim požarom na području Omiša, u petak ujutro novi požar je izbio na Pelješcu.

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Vatra je izbila na području Kune Pelješke, a zbog snažnog vetra i brzog širenja požara na teren su upućene brojne vatrogasne snage i protivpožarni avioni.

Prema informacijama objavljenima na Facebook stranici Vatrogasci - 193, požar je zahvatio područje Kune Pelješke, a proširio se i prema obližnjem Potomju. Kako piše Slobodna Dalmacija, u vatrenoj stihiji izgorela je crkva na mesnom groblju.

Plamen se približio i naseljenom području, dok gašenje znatno otežava jak vetar koji učestalo menja smer.

Glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković ranije je potvrdio da su četiri kanadera preusmjerena s omiškog požarišta prema Pelješcu zbog opasnosti da se vatra proširi na veliko područje.

U akciju gašenja naknadno se uključio i protivpožarni avion Air Tractor.

- Mogao bi zahvatiti veći prostor, velika je pečurka, pa smo zato preusmerili kanadere s požarišta u Lokvi Rogoznici - rekao je Tucaković.

(Telegraf)

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