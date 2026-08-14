ZASTRAŠUJUĆE SCENE I POTPUNI HAOS NA ULICAMA NOVOG SADA: Nacistički pozdravi, motke u rukama i iživljavanje nad policijom

BLOKADERI su na ulice došli naoružani motikama i motkama, spremni za fizičke obračune i krvoproliće

Foto: Printskrin

Ono što je najavljivano kao takozvani mirni protest u Novom Sadu pretvorilo se u otvoreno nasilje i divljanje ekstremista!

Kamere su zabeležile skandalozan prizor – mladić sa crvenom beretkom usred mase podigao je ispruženu desnu ruku, gestom koji neodoljivo podseća na nacistički pozdrav.

Ali, tu nije bio kraj šokantnim scenama.

Na snimcima sa novosadskih ulica vide se i pojedini demonstranti sa motikama i motkama u rukama, zbog čega se postavlja pitanje da li su na navodno miran protest došli pripremljeni za fizičke obračune i izazivanje krvoprolića.

Posebno mučne scene zabeležene su tokom napada na policiju. Pripadnici policije, koji su bili angažovani na očuvanju javnog reda i mira, ponovo su se našli na udaru razularenih demonstranata. Trpeli su najteže uvrede, psovke, pretnje, guranje i konstantne pokušaje izazivanja sukoba.

Kada se tome doda i pojavljivanje svojevremeno osuđenog u postupku protiv pripadnika neonacističkog „Nacionalnog stroja”, postaje jasno da slike sa protesta predstavljaju ozbiljno upozorenje čitavom društvu.

Zato se nameće jednostavno pitanje: da li su ovo ljudi koji pretenduju da sutra vode Srbiju? Da li motike, motke, napadi na policiju, ekstremisti i gestovi nalik nacističkom pozdravu predstavljaju „bolju budućnost” koju blokaderi nude građanima?

Ako je ovo njihovo lice dok još nisu na vlasti, javnost ima puno pravo da se zapita šta bi tek usledilo kada bi odlučivali o sudbini države.

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(23sedam)