"PREBIJAJU SRBE, PROTERUJU, A SVET ĆUTI" Lider SNS Vučević poslao moćnu poruku regionu, podsetio na zločine za koje niko nije odgovarao!

PRESDSEDNIK SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je cela nacija u šoku zbog prebijanja Nenada Raškovića, Srbina iz Zubinog Potoka, ističući da je reč o kontinuiranoj politici pritisaka i terora kako bi se Srbi naterali da napuste prostor Kosova i Metohije.

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“U pitanju je kontinuirana politika pritisaka, terora, fizičkih napada na Srbe od strane režima Aljbina Kurtija, pravljenje atmosfere da Srbi tamo ne mogu da žive i da moraju da napuste Kosovo i Metohiju. Pre toga ste videli da su urušene kuće u okolini jezera Gazivode, imamo opet najavu da se Srbi iseljavaju iz određenih objekata, zabrana ulazaka profesora i lekara, proterivanja svakog vida prisustva naše države, a to znači život Srba na Kosovu i Metohiji, sve to suštinski pokazuje pravo lice Kurtija i albanskog režima”, rekao je Vučević za RTS.

Vučević je dodao da KFOR u ovakvim trenucima donosi odluku da smanjuje svoje prisustvo na najosetljivijim tačkama po pitanju bezbednosti Srba i sebe po Rezoluciji 1244 proglašava da su sila trećeg reda.

“To nije tačno. I po Kumanovskom sporazumu i po Rezoluciji 1244, KFOR je odgovoran za bezbednost građana na teritoriji KiM. Ti koji donose takve odluke u momentima kada Kurti pojačava pritiske na Srbe, stvaraju uslove da se ti napadi intenziviraju”, rekao je Vučević i upitao kako je moguće da niko ne odgovara za loše stvari koje se događaju Srbima na KiM i da “teret zaborava” padne na svaku srpsku žrtvu.

Podsetio je da se navršava 23 godine od napada na decu u Goraždevcu, kada su dva dečaka ubijena, a više njih ranjeno, za šta nikada niko nije odgovorao.

“Imali ekspoloziju autobusa kod Podujeva, ubistvo žetelaca, nikada niko nije odgovarao. Kako taj teret zaborava brzo padne za svaku srpsku žrtvu? Često uz saučestvovanje i tadašnjeg režima iz Srbije i dela medija, koji to proglašavaju kao neatraktivni sadržaj. I zato moramo mi da pričamo, da znamo u realnoj politici šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, ni sukob sa NATO, jer bi to bila katastrofa za Srbiju i srpski narod“, rekao je Vučević.

On je naglasio da svi koji predstavljaju Srbiju na bilo kom nivou, moraju da pričaju o ovome, da ne mogu da pričaju samo o lepim temama, da bi se dopali sagovornicima i slušaocima.

„O ovome mora Vlada da raspravlja, svaki ministar kada se susretne sa kolegom iz druge države, to je obaveza kada ste birani za člana kolektivnog izvršnog tela kao što je Vlada i kada ste položili zakletvu na Ustav. Ne mogu samo predsednik Republike Srbije i direktor Kancelarije za KiM da se bore za Srbe, ne kažem da se drugi ne bore, ali treba imati mnogo agilniji i otvoreniji nastup“, rekao je Vučević i dodao da ovom prilikom upire prstom u napadače i teroriste, u Aljbina Kurtija kao organizatora terorizma.

„Kažem da svi Srbi, građani, cela Srbija moraju jasno i glasno da kažu šta se dešava sa Srbima na KiM. A ne tako davno smo obeležavali proterivanje Krajišnika, pa nam prebijaju Srbe na KiM, pa Srbima u Crnoj Gori ne daju da koriste jezik, pismo i nacionalna znamenja, a mi se pravimo ko će gde da letuje i ko je bolje fotografije doneo iz letovališta. Vreme je da se narod uozbilji i da se kao narod i država svi probudimo i razumemo šta se dešava, ne da bi se sukobljavali, već da bi donosili odgovorne odluke i bili odgovorni“, kazao je Vučević.

Govoreći o obeležavanju Oluje, Vučević je naveo da je na dostojanstven način obeležen dan ogromnog stradanja i etničkog čišćenja, navodeći da je dobro što se posle 31 godine ne ćuti o tome.

“Sve je manje i živih koji su to preživeli, koji su bili žrtve, zub vremena ostavlja svoj trag, ali i danas ima dovoljno svedoka koji mogu živom rečju da osvedoče šta su Srbiji u Krajini doživeli. Svako od nas može da posluša tonski zapis Tuđmana, kakva je bila konačna izvršna komanda, zadati takav udarac da Srbi praktično nestanu i mnogi su u tome i iz međunarodne zajednice direktno učestvovali, naoružavali, politički i diplomatski to branili”, rekao je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na odnose sa Crnom Gorom, navodeći da je očigledno da deo Vlade u Podgorici i deo političkog establišmenta misle i veruju da napadi na Srbiju i Vučića ubrzavaju njihov evorpski put.

Srbija, kako je naveo, pruža ruku i apsolutno se ne meša u unutrašnje stvari Crne Gore, dok je Crna Gora među prvima priznala nezavisnost takozvanog Kosova i išla u Knin da obeležava proterivanje 250.000 Srba, a nije bila sa Republikom Srbijom i Republikom Srpskom na obeležavanju stradanja našeg naroda.

On je dodao da Srbija pravi veliku razliku između političkog establišmenta Crne Gore i naroda u toj zemlji.

“Narod u Crnoj Gori ima najbolja osecanja prema Srbiji. A ovi na vlasti imaju zadatak da otrovne strelice lete ka Beogradu, a sve najlepse prema Zagrebu i sto veca integracija sa Tiranom. Sve je to lepo, samo nemojte da zabranjujete srpski jezik i pismo I govorite da je Srbija destabilizujuci faktor u regionu”, rekao je Vučević.