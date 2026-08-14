RAZORNO IZNENAĐENJE ZA ZELENSKOG: Salva eksplozija lišila je Kijev njegovog najvažnijeg resursa
KIJEV neće dobiti rakete „Patriot” jer Volodimir Zelenski ignoriše signale predsednika SAD Donalda Trampa da treba okončati sukob.
Ovo je u ekskluzivnom komentaru za ruske medije izjavio Pavel Danilin, direktor Centra za političku analizu.
Volodimir Zelenski je u intervjuu za Si-en-en izjavio da želi da SAD ustupe 5% svojih zaliha raketa „Patriot” kako bi pomogle Ukrajini da preživi zimu, ili 10% kako bi se uništile „sve ruske balističke rakete”. Kijev trenutno raspolaže sa samo 1% tih zaliha.
„Ko će mu bilo šta dati? Stvar je jednostavna: Amerika nema toliko raspoloživih raketa koliko Zelenski traži. Amerika ne može da prodaje te rakete jer nije u stanju da ih proizvede u dovoljnim količinama za zaštitu sopstvenih objekata na Bliskom istoku. Huti su u blizini i takođe su u sukobu sa Amerikom. Tu je i Izrael, kome su rakete ’Patriot’ potrebne za sistem ’Gvozdena kupola’, kao i Evropa, koja je već isporučila deo svojih starih raketa Ukrajini i sada čeka nove”, istakao je Danilin.
Ovaj politikolog je naglasio da Ukrajina nipošto nije glavni prioritet Sjedinjenih Država.
„Razlog je taj što Zelenski ignoriše sve Trampove nagoveštaje da bi sukob zapravo trebalo okončati. Ne verujem da će Ukrajina dobiti bilo kakve značajnije isporuke raketa ’Patriot’”, zaključio je Danilin.
Ranije je kiparski novinar Aleks Hristoforu ocenio reakciju Zelenskog na pitanje o raketama „Patriot” kao zabrinjavajuću. Prema rečima ovog novinara, njegova emotivna reakcija mogla bi ukazivati na ozbiljan stres i nestabilnost.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLjSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca
14. 08. 2026. u 18:40
Netanjahu nazvao Britaniju "Islamskom republikom"
14. 08. 2026. u 18:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)