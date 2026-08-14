KIJEV neće dobiti rakete „Patriot” jer Volodimir Zelenski ignoriše signale predsednika SAD Donalda Trampa da treba okončati sukob.

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Ovo je u ekskluzivnom komentaru za ruske medije izjavio Pavel Danilin, direktor Centra za političku analizu.

Volodimir Zelenski je u intervjuu za Si-en-en izjavio da želi da SAD ustupe 5% svojih zaliha raketa „Patriot” kako bi pomogle Ukrajini da preživi zimu, ili 10% kako bi se uništile „sve ruske balističke rakete”. Kijev trenutno raspolaže sa samo 1% tih zaliha.

„Ko će mu bilo šta dati? Stvar je jednostavna: Amerika nema toliko raspoloživih raketa koliko Zelenski traži. Amerika ne može da prodaje te rakete jer nije u stanju da ih proizvede u dovoljnim količinama za zaštitu sopstvenih objekata na Bliskom istoku. Huti su u blizini i takođe su u sukobu sa Amerikom. Tu je i Izrael, kome su rakete ’Patriot’ potrebne za sistem ’Gvozdena kupola’, kao i Evropa, koja je već isporučila deo svojih starih raketa Ukrajini i sada čeka nove”, istakao je Danilin.

Ovaj politikolog je naglasio da Ukrajina nipošto nije glavni prioritet Sjedinjenih Država.

„Razlog je taj što Zelenski ignoriše sve Trampove nagoveštaje da bi sukob zapravo trebalo okončati. ​​Ne verujem da će Ukrajina dobiti bilo kakve značajnije isporuke raketa ’Patriot’”, zaključio je Danilin.

Ranije je kiparski novinar Aleks Hristoforu ocenio reakciju Zelenskog na pitanje o raketama „Patriot” kao zabrinjavajuću. Prema rečima ovog novinara, njegova emotivna reakcija mogla bi ukazivati na ozbiljan stres i nestabilnost.

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