Fudbal

UEFA PRESUDILA: Evo koje sudije će deliti pravdu na dvomeču između Partizana i Hetafea

Filip Milošević

14. 08. 2026. u 12:54

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etonac Andris Treimanis i Švajcarac Urs Šnajder deliće pravdu na utakmicama Hetafe - Partizan u plej-ofu Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

УЕФА ПРЕСУДИЛА: Ево које судије ће делити правду на двомечу између Партизана и Хетафеа

Foto: Novosti

Kako je saopštila UEFA, 20. avgusta u Madridu od 21 čas Treimanis će biti na centru, a asistiraće mu zemljaci Haralds Gudermanis i Aleksejs Spasenikovs. Četvrti sudija biće takođe Letonac Aleksandrs Golubevs. U VAR sobi će glavni biti Italijan Luka Paireto, a asistiraće mu Letonac Vitalijs Spasjonikovs.

Kad je u pitanju revanš u Beogradu, 27. avgusta od 21 čas, svi arbitri će biti iz Švajcarske. Šnajderu će uz aut linije asistirati Marko Curher i Benjamin Curher. Sven Volfensberger će biti četvrti sudija. U VAR sobi će glavni biti Lukas Fandrih, a Mikele Šmelcer će mu biti asistent. 

 

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