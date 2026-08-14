UEFA PRESUDILA: Evo koje sudije će deliti pravdu na dvomeču između Partizana i Hetafea

etonac Andris Treimanis i Švajcarac Urs Šnajder deliće pravdu na utakmicama Hetafe - Partizan u plej-ofu Lige konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

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Kako je saopštila UEFA, 20. avgusta u Madridu od 21 čas Treimanis će biti na centru, a asistiraće mu zemljaci Haralds Gudermanis i Aleksejs Spasenikovs. Četvrti sudija biće takođe Letonac Aleksandrs Golubevs. U VAR sobi će glavni biti Italijan Luka Paireto, a asistiraće mu Letonac Vitalijs Spasjonikovs.

Kad je u pitanju revanš u Beogradu, 27. avgusta od 21 čas, svi arbitri će biti iz Švajcarske. Šnajderu će uz aut linije asistirati Marko Curher i Benjamin Curher. Sven Volfensberger će biti četvrti sudija. U VAR sobi će glavni biti Lukas Fandrih, a Mikele Šmelcer će mu biti asistent.



