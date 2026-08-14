JOVANOV POSTAVIO SPAJIĆA NA MESTO: Da išta znate o srpskom narodu ne biste takve gluposti ni govorili...
ČLAN Predsedništva SNS i narodni poslani Mileko Jovanov, putem društvene mreže "Iks" uputio je važnu i jasnu poruku Milojku Spajiću, premijeru Crne Gore.
Njegovu objavu prenosimo u celosti:
"Prvo, Spajiću i ostali, ne postoje „kosovski Srbi“, kao što ne postoje ni „crnogorski Srbi“. Postoje samo Srbi. Da išta znate o srpskom narodu ne biste takve gluposti ni govorili. Svoju ljubav prema Rusiji pokazali ste tako što ste Rusima prvo uzeli pare, onda im uveli sve pakete sankcija, a na kraju i vize, pa vam je najpametnije da o Rusiji i odnosima Srbije sa Rusijom ćutite.
Ne bavi se Vučić vama, nego se vi iz dana u dan bavite Vučićem. Ne prođe vam dan bez Vučića u izjavama, intervjuima i saopštenjima, a onda pokušavate da predstavite kako on tobože traži sukob sa vama. Jedini razlog zašto se toliko bavite Vučićem jeste da sakrijete koliko ste bedni i snishodljivi prema Hrvatima i svima ostalima. Koliko vas ponižavaju i gaze, dok vi pred njima puzite i uvijate se kao kišne gliste, pa onda na Vučiću pokušavate da pokažete nekakvu snagu i kičmu koju pred drugima nemate. Ali šta god radila da dokaže suprotno, kišna glista kičmu nema, niti će je imati.
O izdaji vam je tek najbolje da ne govorite, ako imalo pameti imate, kad ste se već časti i morala oslobodili. Izdali ste litije. Izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Izdali ste Srpsku pravoslavnu crkvu. Izdali ste Jakova Milatovića. Izdali ste i sopstveno srpstvo, ako ga je ikada i bilo, onog trenutka kada ste se odrekli državljanstva Srbije da biste se dočepali fotelje u Podgorici. Na kraju ste izdali i dostojanstvo Crne Gore koju vodite. Jer vam narod u Crnoj Gori nije dao podršku da Mila Đukanovića ljubite u ruku, a Plenkovića i Milanovića od glave do pete, najviše se zadržavajući u južnom delu leđa. Je li Aleksandar Vučić poslao delegaciju da sa ustašama proslavlja „Oluju“ ili ste to uradili vi? Je li Aleksandar Vučić priznao lažnu državu Kosovo i sa Aljbinom Kurtijem uspostavljao „dobrosusedske odnose“ ili to radite vi? Je li Vučić taj koji se odriče sopstvenog državljanstva zbog fotelje ili ste to uradili vi? I posle svega toga vi ste našli da drugima držite lekcije o izdaji?
A to što ste našli svoje izdanke u Beogradu koji će da vam pravdaju vaše izdaje pričama o nekakvom „policentričnom srpstvu“ je posebna priča. Takve teorije možda možete da naručite, poručite i platite svojim glasnogovornicima po Beogradu da ih izmišljaju i šire kako bi vam obezbedili ideološko pokriće za ono što radite.
Ali to što ste našli nekoga da vam pravda postupke ne znači ni da ste u pravu, ni da smo mi slepi i ne vidimo šta radite. Znamo i ko ste i šta ste. Znamo šta ste obećavali, znamo zahvaljujući kome ste došli tu gde ste danas i vidimo šta radite sada. Zato, kada sledeći put poželite da govorite o Vučiću, Srbiji, Srbima i izdaji, najpre se pogledajte u ogledalo, ako za to uopšte imate hrabrosti."
BONUS VIDEO: Blokaderi obeležavaju godinu dana od protesta u Valjevu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)