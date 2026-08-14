BRNABIĆEVA PODSETILA NA DIVLJANJE U VALJEVU: Srbija ne zaboravlja besomučni teror i bahatost blokadera

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić poručila je danas, povodom godišnjice protesta u Valjevu, da Srbija „ne zaboravlja besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera”, ocenivši da su događaji u Novom Sadu, Nišu i Valjevu pokazali, kako je navela, „pravo lice” tog pokreta.

Foto: Printskrin Instagram/anabrnabic

Brnabić je u objavi na društvenoj mreži Iks podsetila na prošlogodišnje sukobe i incidente tokom protesta, posebno se osvrnuvši na dešavanja u Novom Sadu i Valjevu.

- Srbija ne zaboravlja besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera. Nakon što su u Novom Sadu pokušali da više od 200 članova i simpatizera SNS-a žive zapale, dok je novinarka Nove S izveštavala da su protesti mirni, samo već više od pola sata traje napad na prostorije SNS, sa terorom su nastavili u Valjevu - napisala je Brnabić.

Ona je navela da, prema njenim rečima, meta u Valjevu nisu bile samo stranačke prostorije Srpske napredne stranke.

- U Valjevu nisu samo targetirali prostorije SNS, koje se nalaze u stambenoj zgradi koju su takođe pokušali da zapale. U Valjevu su u surovosti, teroru i ludilu otišli mnogo dalje. Tamo su palili i zgrade suda i tužilaštva - navela je predsednica parlamenta.

Srbija ne zaboravlja besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera. Nakon što su u Novom Sadu pokušali da više od 200 članova i simpatizera @sns_srbija žive zapale, dok je novinarka Nova S izveštavala da su protesti mirni, samo već više od pola sata traje napad na prostorije… pic.twitter.com/aQuVzinDyl — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 14, 2026

Brnabić je posebno ukazala na napade na privatnu imovinu, tvrdeći da su pojedini lokali i mali privrednici bili meta samo zbog pretpostavke da su njihovi vlasnici povezani sa SNS-om.

- U Valjevu su lomili i palili i privatne objekte, male biznise koji zapošljavaju neke ljude i hrane njihove porodice, samo zato što su mislili da vlasnik tog objekta ima veze sa SNS - napisala je Brnabić.

Ona je dodala da je tokom nereda napadana i policija, navodeći da su njeni pripadnici nastojali da očuvaju javni red i mir.

- U Valjevu su besomučno napadali policiju koja se samo trudila da zaštiti javni red i mir. Nasiljem u Nišu, Novom Sadu i Valjevu blokaderi su pokazali svoje pravo lice - poručila je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine osvrnula se i na informacije koje su se u to vreme širile o navodnoj smrti šesnaestogodišnjaka usled policijske brutalnosti, ocenivši da je reč o namerno konstruisanoj neistini.

- U Valjevu je nastala i najgora laž blokaderskih medija – da je mladić od 16 godina preminuo od posledica policijske brutalnosti. Laž, namerno smišljena, da dovede do građanskih sukoba - navela je Brnabić.

Ona je u nastavku objave pomenula i tragičnu smrt policajca Vasilija Lalovića iz Priboja, muža i oca troje dece, koji je imao 33 godine. Brnabić je njegovu smrt dovela u vezu sa pritiscima, targetiranjem i napadima kojima je, kako je navela, bio izložen.

- Na kraju, Valjevo nažalost jeste odnelo jedan život – policajac Vasilije Lalović, muž i otac troje dece, čovek od samo 33 godine starosti, iz Priboja, oduzeo je sebi život jer više nije mogao da trpi blokadersko targetiranje, laži, napade, hajku - napisala je Brnabić.

Ona je ocenila i da nakon njegove smrti nije usledilo izvinjenje niti izraz saučešća njegovoj porodici.

Naravno, nismo čuli ni izvinjenje niti su imali toliko obraza da makar izjave saučešće porodici, već su odmah nastavili sa lažima”, navela je predsednica parlamenta.

Brnabić je na kraju poručila da se događaji iz Valjeva, kao i sve što im je prethodilo i usledilo, ne smeju prepustiti zaboravu.

- Sve ovo nikada ne sme da se zaboravi, kako se ne bi ponovilo - zaključila je Ana Brnabić.

(Politika onlajn)

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