"ULICA IZNAD INSTITUCIJA, NASILJE IZNAD VOLJE GRAĐANA - TO IM NIJE USPELO!" Ministarka Mesarović o prošlogodišnjim neredima u Novom Sadu
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović komentarisala je prošlogodišnje nerede i nasilje blokadera koji su obeležili avgustovske dane, u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima Srbije.
- Danas se navršava godinu dana od slika koje ne smemo da zaboravimo – razbijenih prozora, demoliranih prostorija i pokušaja da se nasiljem i silom ućutkaju oni koji misle drugačije.
To nije bila politika. To nije bila demokratija. To nije bio način da se bilo šta promeni u Srbiji.
To je bio pokušaj da se ulica postavi iznad institucija, a nasilje iznad izbora i volje građana. Ne sme se zaboraviti da su hteli da ubiju i spale nas koji smo bili tada u prostorijama stranke. Njihova namera je bila fizičko nasilje i oko toga ne treba imati dilemu.
Ali nisu uspeli.
Srpska napredna stranka je ostala u Novom Sadu. Njeni ljudi su ostali na svojim mestima. I nastavili su da razgovaraju sa građanima, da rade i da se bore za Srbiju. To je prioritet politike našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem!
Jer prostorije mogu da se razbiju. Staklo može da se zameni. Ali volja ljudi koji veruju u svoju zemlju ne može da se polomi.
Odgovor na nasilje nije novo nasilje. Odgovor je demokratska i institucionalna borba – i konačan sud građana na izborima.
Novi Sad pamti. Srbija pamti. Srbija ide napred. Pobediće ujedinjena Srbija - napisala je ministarka Mesarović na društvenoj mreži "Instagram".
(Dnevnik)
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