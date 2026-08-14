Fudbal

GROBARI - NAVALITE: Partizan pustio ulaznice u prodaju za meč protiv Hetafea u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije

Filip Milošević

14. 08. 2026. u 12:08

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Prodaja ulaznica za utakmicu plej ofa kvalifikacija za UEFA Ligu Konferencije za sezonu 2026/27 između FK Partizan i FK Hetafe koja je na programu u četvrtak 27.08.2026. u 21.00 počela je u petak 14.08.2026. u 10 časova online na sajtu www.ticketline.rs uz mogućnost direktnog plaćanja karticama i dobijanja elektronske ulaznice.

ГРОБАРИ - НАВАЛИТЕ: Партизан пустио улазнице у продају за меч против Хетафеа у последњем колу квалификација за Лигу конференције

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Cene ulaznica, po sektorima:


      • JUG - 800 dinara
      • ISTOK – 1.200 dinara
      • ZAPAD BOČNO – 1.200 dinara
      • ZAPAD CENTAR – 1.500 dinara
      • LOŽE ISTOK – 5.000 dinara
      • LOŽE ZAPAD – 10.000 dinara

Prodaja ulaznica na blagajni stadiona počinje u utorak 25.08.2026. i odvijaće se po sledećoj dinamici:

Utorak, 25.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova

Sreda, 26.08. u radnom vremenu od 10 do 17 časova

Četvrtak, 27.08. u radnom vremenu od 14 časova do početka utakmice

SEZONSKE ULAZNICE FK PARTIZAN ZA SEZONU 2026/2027 VAŽE I ZA OVU UTAKMICU A INFORMACIJE O PRODAJI ISTIH MOŽE SAZNATI NA SAJTOVIMA www.partizan.rs i www.ticketline.rs.

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