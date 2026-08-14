Hapšenja i istraga

ZRENJANINAC UHAPŠEN ZBOG SUMNJE NA PRODAJU DROGE: Policija pronašla amfetamin i kokain u stanu

V.N.

14. 08. 2026. u 13:37

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U nastavku policijske akcije na suzbijanju trgovine narkoticima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su M. N. (43) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ЗРЕЊАНИНАЦ УХАПШЕН ЗБОГ СУМЊЕ НА ПРОДАЈУ ДРОГЕ: Полиција пронашла амфетамин и кокаин у стану

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pretresla stan i druge prostorije koje koristi osumnjičeni, gde je pronađena veća količina materija za koje se sumnja da su različite vrste droge.

Tokom pretresa pronađena su dva paketa sa oko 490 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i tri paketa sa približno 18 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain. Policajci su pronašli i manju količinu sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i vagu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

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