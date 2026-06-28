Svet

PUKAO TEHERANSKI NAPAD VEKA! Američka vojska brutalno ismejala Irance: Rakete i dronovi im SLUPANI, nisu pogodili APSOLUTNO NIŠTA!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 23:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NIJEDAN dron niti raketa koje je lansirao Iran nije pogodio planirane ciljeve, prenosi CNN pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

ПУКАО ТЕХЕРАНСКИ НАПАД ВЕКА! Америчка војска брутално исмејала Иранце: Ракете и дронови им СЛУПАНИ, нису погодили АПСОЛУТНО НИШТА!

Faiz Dila / Alamy / Profimedia

-Svi dronovi i rakete koje je Iran lansirao su oboreni, presretnuti ili nisu stigli do svojih ciljeva, rekao je neimenovani zvaničnik.

Prema njegovim rečima, nije bilo američkih žrtava niti štete na američkim objektima.

-Da budemo jasni — Iran je doživeo neuspeh, dodao je.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američke vojne baze u regionu, uključujući objekte u Kuvajtu i Bahreinu, nakon američkih udara na iranske ciljeve tokom vikenda.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?
Svet

0 0

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?

PREDSTVNICI Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova Memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, saopštio je član Kancelarije za očuvanje i objavljivanje dela vrhovnog vođe Irana Mehdi Fazaeili.

29. 06. 2026. u 08:31

Politika
Tenis
Fudbal
JAKOV JOZINOVIĆ I DŽEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti

JAKOV JOZINOVIĆ I DžEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti