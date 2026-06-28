PUKAO TEHERANSKI NAPAD VEKA! Američka vojska brutalno ismejala Irance: Rakete i dronovi im SLUPANI, nisu pogodili APSOLUTNO NIŠTA!

NIJEDAN dron niti raketa koje je lansirao Iran nije pogodio planirane ciljeve, prenosi CNN pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

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-Svi dronovi i rakete koje je Iran lansirao su oboreni, presretnuti ili nisu stigli do svojih ciljeva, rekao je neimenovani zvaničnik.

Prema njegovim rečima, nije bilo američkih žrtava niti štete na američkim objektima.

-Da budemo jasni — Iran je doživeo neuspeh, dodao je.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američke vojne baze u regionu, uključujući objekte u Kuvajtu i Bahreinu, nakon američkih udara na iranske ciljeve tokom vikenda.

(Tanjug)

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