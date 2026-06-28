RUSKI senator Aleksej Puškov prokomentarisao je na svom Telegram kanalu izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog o tome da je Poljska spremna za oružani sukob sa Rusijom.

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-U poslednje vreme sve su učestalije izjave evropskih političara o pripremama za rat sa Rusijom. Poslednji u nizu bio je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski, koji je izjavio da je Poljska spremna za vojni sukob sa Rusijom. Kao potvrdu te tvrdnje naveo je snagu poljske vojske, kao i odlučnost Poljaka da brane interese svoje zemlje, podsetio je senator.

Povodom te izjave Puškov je uputio tri pitanja šefu poljske diplomatije.

-Prvo pitanje. Da li je Sikorski svestan da bi direktan vojni sukob Poljske, kao članice NATO-a, sa Rusijom predstavljao direktnu pretnju ruskoj državnosti, jer bi mogao dovesti do uključivanja i drugih država NATO-a, u različitim oblicima, odnosno do rata između NATO-a i Rusije? I da li razume da bi u tom slučaju Rusija morala da upotrebi sav raspoloživi vojni potencijal, sa mogućim katastrofalnim posledicama po Poljsku?, upitao je ruski senator.

Osim toga, Puškov se zapitao da li je Sikorski uveren da vojni potencijal zemlje dozvoljava Poljskoj uspešno vođenje rata protiv Rusije.

-Uoči Drugog svetskog rata Poljaci su uveravali i druge i sebe da imaju dovoljno snage i borbenog duha da savladaju svakog protivnika. Kako se to završilo, dobro je poznato, podvukao je ruski senator.

Kao treće, nastavio je, da li je Sikorski siguran da bi u slučaju vojnog sukoba širokih razmera sa Rusijom SAD, Francuska i Velika Britanija pružile Poljskoj direktnu vojnu pomoć, uz rizik da se te zemlje uvuku u nuklearni sukob sa Rusijom.

-Drugim rečima, da li je siguran da su u Vašingtonu, Parizu i Londonu spremni da umru za Varšavu?, zapitao se.

Puškov je naveo da ne veruje da Sikorski ima odgovore na ta pitanja.

"A pošto je tako, onda pokretanje teme rata sa Rusijom, a da se pritom ne govori o njegovim mogućim posledicama po Poljsku, nije samo nerazumno, već i krajnje neodgovorno", dodao je.

Prema njegovim rečima, takva neodgovornost i nadmenost vladajuće poljske elite već su više puta skupo koštale poljski narod tokom njegove istorije.

Varšava bi pre trebalo da natera Kijev – svog klijenta i korisnika poljske vojne pomoći – da se odrekne kulta Bandere i Meljnika, zakletih neprijatelja i ubica Poljaka. Međutim, Poljska, sudeći po svemu, čak ni za to nije sposobna, a namerava da ratuje sa Rusijom", zaključio je Puškov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je isticao da Moskva ne namerava da napadne zemlje NATO-a, ali da zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo navodnom "ruskom pretnjom", kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

Dok se Evropa priprema za rat sa Rusijom, Moskva ostaje posvećena traženju diplomatskog rešenja ukrajinske krize, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare.

(rt.rs)

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