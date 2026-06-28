AMERIKA SE ZATVARA POD NEPROBOJNI OKLOP! Svemirska „Zlatna kupola“ prestiže Rusiju i Kinu, ili je sve OVO velika LAŽ?!

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset saopštio je da je prva faza testiranja protivraketnog sistema „Zlatna kupola“ uspešno završena.

Foto: AI/Gemini

Iako je u pitanju tek ispitivanje pojedinih komponenti, pre svega oružja usmerene energije za uništavanje dronova i krstarećih raketa, projekat je već pokrenut.

Prema rečima naučnog saradnika Centra za međunarodnu bezbednost IMEMO Vasilija Klimova, konačna konfiguracija sistema još nije definisana. Predstoji razvoj velikog broja kopnenih, pomorskih, vazdušnih i svemirskih elemenata, pa je do stvaranja potpuno funkcionalne protivraketne odbrane još dug put.

„Zlatna kupola“ je američki program pokrenut 2025. godine sa ciljem izgradnje višeslojnog sistema PRO sposobnog da štiti SAD od balističkih, hipersoničnih i krstarećih raketa.

Predsednik Donald Tramp najavio je da bi sistem trebalo da bude operativan do početka 2029. godine. Za projekat je planirano 175 milijardi dolara, od čega je Kongres već odobrio prvih 25 milijardi za 2026. godinu.

Međutim, brojni američki stručnjaci smatraju da su procene previše optimistične. Prema njihovim analizama, izgradnja kompletnog sistema mogla bi da košta više od 3,6 biliona dolara i da traje više od 20 godina.

Klimov, govoreći za ruske medije, upozorava da bi najveći rizik predstavljalo razmeštanje borbenih elemenata PRO u svemiru, jer bi to moglo da izazove novu trku u naoružanju i podstakne druge kosmičke sile da razvijaju slične sisteme.

-Prema njihovom planu, novi sistem protivraketne odbrane trebalo bi efikasno da služi kao sredstvo nuklearnog odvraćanja i sprečavanja nuklearne katastrofe, a po potrebi i kao vojni instrument za rešavanje različitih bezbednosnih izazova. Zbog toga aktuelna administracija Donalda Trampa ne pokazuje interesovanje za kontrolu naoružanja, posebno kada je reč o protivraketnoj odbrani, istakao je Klimov.

Klimov dodaje da bi tek neka buduća američka administracija mogla ponovo da otvori pitanje međunarodnih ograničenja protivraketne odbrane radi očuvanja strateške stabilnosti i sprečavanja nuklearnog sukoba.

(sputnikportal.rs)

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