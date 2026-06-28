Svet

NEMAČKA U STRAHU: Povlačenje američkih vojnika preti ekonomskom katastrofom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 22:45

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GRADSKE vlasti širom Nemačke strahuju da bi značajno smanjenje američkog vojnog prisustva moglo da izazove ozbiljne političke i ekonomske posledice, pišu mediji.

НЕМАЧКА У СТРАХУ: Повлачење америчких војника прети економском катастрофом

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Kako se ističe, američke trupe, osim što doprinose bezbednosti, predstavljaju i jednog od najvećih poslodavaca u pojedinim opštinama“.

„Gradonačelnici strahuju od katastrofalnih posledica ukoliko dođe do njihovog povlačenja“, ističe se u tekstu.

Podsetimo, početkom maja Pentagon je saopštio da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 vojnika sa teritorije Nemačke.

Ranije su mediji objavili da su američke snage, napuštajući nakon Hladnog rata brojne vojne baze na Grenlandu, iza sebe ostavile velike količine otpada i materija opasnih po životnu sredinu.

(sputnikportal.rs)

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