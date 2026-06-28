TONE OPASNOG OTPADA POSLE AMERIČKIH BAZA: Grenland suočen sa ekološkom pretnjom

SAD su, napuštajući vojne baze i objekte na Grenlandu, ostavile tone opasnog otpada koji zagađuje životnu sredinu, uključujući stotine hiljada litara dizel goriva, kao i teške metale, objavio je danski list Politiken, pozivajući se na sopstveno istraživanje.

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Prema navodima lista, istraga je obuhvatila najmanje 36 bivših američkih baza i vojnih objekata na najvećem ostrvu na svetu i pokazala da je zagađenje daleko veće nego što se ranije znalo.

Među otpadom koji je ostao nalaze se stotine zarđalih buradi sa dizel gorivom, automobilski akumulatori, dotrajale cevi, kablovi, delovi azbestnih ploča, kao i milioni litara radioaktivne vode. Na teritoriji nekadašnjih američkih objekata, kako se navodi, ostale su hiljade tona opasnog i zagađujućeg otpada.

List ističe da otpad sadrži teške metale i druge materije opasne po životnu sredinu, koje štetno utiču na školjke i drugi morski svet Grenlanda.

Prema rečima danskog ministra spoljnih poslova Larsa Lekea Rasmusena, posle Hladnog rata SAD su od nekadašnjih 17 vojnih objekata na Grenlandu zadržale samo jedan – vojno-kosmičku bazu Pitufik, na kojoj je raspoređeno oko 200 američkih vojnika, umesto nekadašnjih 10.000.

Grenland je autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske. Ipak, američki predsednik Donald Tramp je više puta izjavio da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Američkih Država. Vlasti Danske i Grenlanda odbacile su takve ideje i poručile Vašingtonu da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.

(sputnikportal.rs)

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