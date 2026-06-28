Svet

TONE OPASNOG OTPADA POSLE AMERIČKIH BAZA: Grenland suočen sa ekološkom pretnjom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 23:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAD su, napuštajući vojne baze i objekte na Grenlandu, ostavile tone opasnog otpada koji zagađuje životnu sredinu, uključujući stotine hiljada litara dizel goriva, kao i teške metale, objavio je danski list Politiken, pozivajući se na sopstveno istraživanje.

ТОНЕ ОПАСНОГ ОТПАДА ПОСЛЕ АМЕРИЧКИХ БАЗА: Гренланд суочен са еколошком претњом

AP Photo, File

Prema navodima lista, istraga je obuhvatila najmanje 36 bivših američkih baza i vojnih objekata na najvećem ostrvu na svetu i pokazala da je zagađenje daleko veće nego što se ranije znalo.

Među otpadom koji je ostao nalaze se stotine zarđalih buradi sa dizel gorivom, automobilski akumulatori, dotrajale cevi, kablovi, delovi azbestnih ploča, kao i milioni litara radioaktivne vode. Na teritoriji nekadašnjih američkih objekata, kako se navodi, ostale su hiljade tona opasnog i zagađujućeg otpada.

List ističe da otpad sadrži teške metale i druge materije opasne po životnu sredinu, koje štetno utiču na školjke i drugi morski svet Grenlanda.

Prema rečima danskog ministra spoljnih poslova Larsa Lekea Rasmusena, posle Hladnog rata SAD su od nekadašnjih 17 vojnih objekata na Grenlandu zadržale samo jedan – vojno-kosmičku bazu Pitufik, na kojoj je raspoređeno oko 200 američkih vojnika, umesto nekadašnjih 10.000.

Grenland je autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske. Ipak, američki predsednik Donald Tramp je više puta izjavio da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Američkih Država. Vlasti Danske i Grenlanda odbacile su takve ideje i poručile Vašingtonu da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?
Svet

0 0

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?

PREDSTVNICI Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova Memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, saopštio je član Kancelarije za očuvanje i objavljivanje dela vrhovnog vođe Irana Mehdi Fazaeili.

29. 06. 2026. u 08:31

Politika
Tenis
Fudbal
JAKOV JOZINOVIĆ I DŽEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti

JAKOV JOZINOVIĆ I DžEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti