Svet

MASOVNI TURIZAM PUNI GRADSKE KASE: Najposećeniji gradovi širom Apeninskog poluostrva različitim taksama se bore protiv velikih gužvi

Milica Ostojić

29. 06. 2026. u 00:22

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KAKO se spasti od masovnog turizma postao je pravi izazov. Stoga su gradski oci širom Apeninskog poluostrva počeli sa povećanjem boravišnih taksi ili uvođenjem ulaznice za pristup gradu. Za sada ne postoji jedinstveni način i nema zakonskih odredbi pa se svaki grad sam organizuje.

МАСОВНИ ТУРИЗАМ ПУНИ ГРАДСКЕ КАСЕ: Најпосећенији градови широм Апенинског полуострва различитим таксама се боре против великих гужви

Foto: freepik.com

Postoji više načina kako nadležni naplaćuju boravak u nekom italijanskom gradu ili ulazak na kultno mesto. Do sada, jedini grad gde se naplaćuje karta za ulazak je Venecija, koja je prva započela eksperiment za borbu protiv prekomernog turizma, za zaštitu Lagune i istorijskog nasleđa. Cena ulaznice bila je pet evra i plaća se onlajn. Međutim, karta je počela da varira, pa se kreće od pet evra za one koji su unapred „iskeširali“, a 10 evra ako je plaćena samo četiri dana pre ulaska u grad.

Onaj ko ima rezervisan hotel ili neki drugi smeštaj ne plaća posebno ulazak u grad jer će to platiti preko turističke takse. Međutim, turisti bez ulaznica u istorijskom centru Venecije rizikuju kaznu od 50 do čak 300 evra. Venecija je najosetljiviji grad koji veoma trpi zbog masovnog turizma, a ovim merama plaćanja pokušava se održavanje ravnoteže i prostora stanovništva koje živi u gradu i turista koji dolaze da se dive njegovoj lepoti.

Jedan od načina da se naplati boravak u gradu je turistička taksa, uz plaćanje hotela ili kuća za odmor. I ima razlika u ceni, u Rimu može dostići i do 10 evra po danu, dok se u ostatku Italije ne može boraviti bez minimum pet evra, i opet sve u zavisnosti od luksuza, odnosno, mesta gde se odseda. Ponekad turista i ne zna da je platio ulazak na neko mesto, jer je to uradio plaćajući uz kartu za putovanje, iskrcavanje, kao na primer na ostrvo Kapri, gde je putniku je uz cenu brodske karte uračunato i pet evra za iskrcavanje.

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