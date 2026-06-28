MALI PORUČIO: Jučerašnji skup okupio najmanje 200.000 ljudi, već sutra novi ekonomski program

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je jučerašnji skup SNS-a bio veličanstven i da je okupio najmanje 200.000 ljudi, kao i da će već sutra biti predstavljen novi ekonomski program za penzionere i socijalno ugrožene građane.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

-Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo već sutra predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo, rekao je Mali u emisiji "Hit tvit" na Pinku.

Komentarišući navode sa društvenih mreža u kojima se dovodi u pitanje broj građana koji je prisustvovao jučerašnjem skupu, Mali kaže da je predsednik Srbije i juče pružio ruku pomirenja.

-Oni su godinu i po dana pokušavali da nam rasture državu, podele društvo i porodice. U njihovim izjavama niste imali priliku da čujete ništa drugo osim slike nasilja i mržnje na njihovim mitinzima. Juče ste čuli potpuno drugačiju priču, čuli ste ono što je važno za životni standard, za slobodarsku, nezavisnu i samostalnu Srbiju, rekao je Mali.

Ministar ocenjuje da je Vučićev govor tog dana bio istorijski, jer je podsetio na ono što je vlast zatekla 2012. i gde smo danas.

-Osim te zastave koja je najveća ikada koju smo razvukli kroz ulicu Kneza Miloša, osim neviđeno pozitivne energije koja je tamo bila, po meni je govor predsednika Vučića bio istorijski upravo zbog toga što je podsetio građane i na ono što se dešavalo i šta smo zatekli 2012. godine i gde smo danas, naravno i za korake koje ćemo napraviti dalje, rekao je Mali.

Ministar finansija i funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Mali izjavio je večeras da će lista te stranke izaći pred građane Srbije na narednim izborima sa programom i načinom na koji mogu da podignu životni standard, plate, penzije, minimalnu zaradu, kako da se otvore nova radna mesta, kako da se dovedu nove fabrike, kako da se gradi i poručio da su oni spremni za izbore kad god budu bili.

Na pitanje kada bi izbori mogli da budu raspisani, Mali je kazao da je i predsednik Aleksandar Vučić rekao za nekoliko nedelja, dakle relativni brzo.

-Vidim reakciju blokadera koji su odmah se usplahirili i kažu - neverovatno da ne znamo kad će biti izbori. Evo znate. Dakle, imate vremena da se spremite, rekao je Mali za TV Pink i dodao da je program blokadera "odlaženje u Brisel i pljuvanje po Srbiji".

Kako je rekao, predsednik Vučić im je sada rekao da će izbori biti brže nego što oni misle.

-Valjda su spremni. Evo, godinu i po dana ruše Srbiju želeći da promene vlast, želeći da izađu na te izbore. U stvari, nisu oni hteli izbore, hteli su na ulici da promene vlast. Ali evo, da budemo demokratska zemlja kao što jesmo, imaćete priliku, gospodo blokaderska, da izađete na izbore, pa eto, neka narod glasa, poručio je Mali.

Mali je podsetio da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, a da je prosečna zarada bila 330 evra i to za one srećne ljude koji su imali posao imajući u vidu da je više od pola milona ljudi izgubilo posao od 2000. do 2012.

-Dakle, zakatančene fabrike, zatvorene fabrike, dvocifrena inflacija. Sećam se kada je predsednik predstavio program Srbija 2025, tada je prosečna zarada u Srbiji prešla nivo 500 evra. I rekao je tada hrabro, transparentno, javno, sa programom izašli - decembar 2025. godine prosečna zarada u Srbiji biće 1. 000 evra. Bila je 1. 057 evra. Novi kilometri puteva, brzih saobraćajnica, nove škole, vrtići, bolnice, još veće plate, još veće penzije, još jedan veliki uspeh koji se zove Ekspo 2027. godine gde će Beograd biti centar sveta, rekao je Mali.

Mali je istakao da je, ono što je najbitnije, stvoren kredibilitet.

-U poslednjih 10-12 godina, šta smo obećali, to smo i ispunili. Ako smo negde pogrešili, ponavljam to, mi se izvinjavamo. Dakle, ima i onih koji su se izbahatili, ima i onih koji su radili dosta lošeg, ali ima i onih koji su mnogo, mnogo dobrog uradili. A to da imamo još puno toga da uradimo, apsolutno, i zato i tražimo poverenje naroda za dalje, rekao je Mali.

(Tanjug)

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