Stručnjaci savetuju: Evo kako da bezbedno plaćamo telefonom i karticom

PLAĆANjE telefonom i karticom nikada nije bilo jednostavnije, ali upravo ta lakoća često dovodi do opuštanja i grešaka koje prevaranti mogu da iskoriste.

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Dovoljan je samo jedan nepromišljen potez da vaši podaci završe u pogrešnim rukama. Stručnjaci zato savetuju nekoliko jednostavnih pravila koja mogu značajno da smanje rizik od zloupotrebe.

Uđemo u prodavnicu, izaberemo proizvode, zatim na kasi samo prislonimo telefon ili izvadimo karticu i plaćanje je gotovo za nekoliko sekundi. Ta navika postala je svakodnevica, ali iza te jednostavnosti kriju se i situacije u kojima jedan nepromišljen klik ili nepažnja mogu dovesti do zloupotrebe podataka.

NE VERUJTE PORUKAMA KOJE TRAŽE HITNU REAKCIJU

Poruke u kojima se od korisnika traži da odmah klikne na link, unese podatke ili obavi neku radnju su najčešće pokušaj prevare, upozorava profesorka Fakulteta organizacionih nauka dr Zorica Bogdanović, u razgovoru za RTS. Napadači koriste osećaj hitnosti kako bi sprečili žrtvu da razmisli i proveri informaciju.

NE INSTALIRAJTE APLIKACIJE VAN ZVANIČNIH PRODAVNICA

Najveći rizik predstavljaju zlonamerne aplikacije koje se preuzimaju direktno sa interneta, kaže za RTS IT stručnjak Nikola Budanović. Aplikacije treba instalirati isključivo preko Google Play prodavnice ili App Store-a, a poželjno je koristiti i bezbednosni softver na telefonu.

NE OTKRIVAJTE PIN, KODOVE I PODATKE SA KARTICE

Banke nikada neće tražiti da preko telefona ili poruke otkrivate PIN, jednokratne kodove ili druge podatke za autorizaciju, ističe prof. Bogdanović. Upravo do tih informacija prevaranti pokušavaju da dođu lažnim predstavljanjem kao banka ili državna institucija.

ZAŠTITITE TELEFON I NOVČANIK KAO ŠTO ČUVATE GOTOVINU

Telefon treba obezbediti PIN-om, otiskom prsta ili prepoznavanjem lica, kako niko ne bi mogao da koristi kartice sačuvane u njemu. Prof. Bogdanović savetuje i da se kartice drže na sigurnom mestu, naročito u javnom prevozu i gužvi, kao i da se po mogućstvu koriste RFID zaštitne futrole koje onemogućavaju neovlašćeno očitavanje signala.

BUDITE OPREZNI SA QR KODOVIMA

Stručnjaci upozoravaju da QR kodovi sami po sebi nisu nebezbedni, ali mogu voditi ka zlonamernim internet stranicama ili lažnim servisima za plaćanje. Poseban oprez potreban je prilikom skeniranja kodova postavljenih na ulici, parkinzima ili drugim javnim mestima.

NAJVEĆA PRETNjA NIJE TEHNOLOGIJA, VEĆ MANIPULACIJA KORISNIKOM

Oba sagovornika naglašavaju da su savremene platne kartice i NFC plaćanja tehnički dobro zaštićeni zahvaljujući šifrovanoj komunikaciji i naprednim bezbednosnim standardima. Najveći rizik predstavlja takozvani socijalni inženjering - situacije u kojima korisnik, verujući da razgovara sa bankom ili drugom institucijom, sam predaje podatke koji omogućavaju prevarantima pristup novcu, prenosi RTS.

(rt.rs)

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