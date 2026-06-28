EVO ČIME JE ISPISANA ISTORIJA NEBESKOG RATOVANJA! Ruski Su-35 brutalno SPRŽIO MiG-29 na nezamislivoj udaljenosti!

NAKON potvrde da se lovac MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva srušio u Poltavskoj oblasti 27. juna, što se poklopilo sa uništenjem još dva MiG-29 na zemlji u napadima dronova, više izvora je navelo da je lovac Su-35 ruskih vazduhoplovnih snaga odgovoran za obaranje aviona.

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Su-35 je navodno oborio lovac koristeći raketu vazduh-vazduh dugog dometa R-37M na udaljenosti od približno 190 kilometara, što bi moglo predstavljati najduže uspešno obaranje aviona vazduh-vazduh ikada zabeleženo u borbi. Procene analitičara otvorenog izvora koji koriste javno dostupne podatke o praćenju ukazuju na to da je Su-35S dobro funkcionisao unutar vazdušnog prostora pod kontrolom Rusije, što je i dalje standardna praksa za ruske lovce kako bi izbegli da budu meta ukrajinske zemaljske protivvazdušne odbrane.

Foto: militarywatchmagazine.com





Foto Vikipedija CC 4.0/Vitaly V. Kuzmin

Raketa R-37M klase vazduh-vazduh razvijena je da služi kao primarno oružje klase vazduh-vazduh za presretač MiG-31BM, koji je mnogo teži avion od Su-35, koji deluje daleko većim brzinama i visinama i na koji se oslanja za odbranu ruskog Arktika. Raketa je počela da se integriše u Su-35 početkom 2020-ih i intenzivno se koristi na ukrajinskom ratištu. R-37M je sposobna za brzine koje se približavaju 6 Maha, a navodi se da ima maksimalni domet do 400 kilometara kada je lansira MiG-31BM, ili 350 kilometara kada je lansiraju Su-30SM ili Su-35S koji ih lansiraju sa manjih brzina i visina. Očekivalo se da će rakete imati veliku verovatnoću uništenja manevarskih lovaca veličine na dometima manjim od 250 kilometara, iako zapadne procene ukazuju da se njihova pouzdanost pokazala nižom nego što se ranije mislilo.Iako je obaranje MiG-29 od strane Su-35 na velikoj udaljenosti i dalje veoma verovatno, to možda nije najduži domet obaranja vazduh-vazduh ikada zabeležen, kao što su mnogi izvori tvrdili. Nakon izveštaja u oktobru 2022. godine da su ruski lovac Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i prateći jurišni lovac Su-24 oboreni od strane ruskih snaga tokom napada na rusku oblast Belgorod, suprotstavljeni izveštaji brojnih ruskih i indijskih novinskih kuća ukazivali su na to da je odgovoran ruski lovac Su-57. Ovo je u suprotnosti sa ranijim izveštajima da je odgovoran sistem protivvazdušne odbrane S-300V4 koji koristi raketu zemlja-vazduh 40N6 ili moguće 48N6DM. Obaranje Su-27 je postignuto na udaljenosti od 217 kilometara, što bi, ako bi se potvrdilo, učinilo ovo ubedljivo najdužim dometom obaranja lovca ikada zabeleženim, prelazeći domet od 190 kilometara poslednjeg prijavljenog obaranja MiG-29.



Upotreba R-37M za borbu protiv ukrajinskih lovaca na ekstremnim udaljenostima prijavljuje se od sredine 2022. godine. Nakon izveštaja britanskog Ministarstva odbrane u januaru 2023. godine, u kojem se ističu uloge Su-57 i MiG-31BM u sukobu sa ukrajinskim lovcima na veoma velikim dometima, britanski konzervativni medij „The Conversation“ je sredinom februara izvestio da su „ruski MiG-31 i Su-57, koji koriste hipersoničnu raketu dugog dometa R-37M, su pogodili ukrajinske avione na udaljenosti većoj od 200 km od bezbednosti ruskog vazdušnog prostora“. Izvori koji su razgovarali sa ruskim državnim medijima Sputnjik sledećeg meseca izvestili su: „Raketa R-37M je pokazala najveću efikasnost tokom specijalne vojne operacije. Kada je raketa korišćena, zabeležena je verovatnoća pogađanja ciljeva blizu jedne - to jest, jedna raketa je dovoljna za jedan ukrajinski vojni avion.“



Iako su znatno manje sposobni od Su-57 ili MiG-31BM u svojim borbenim sposobnostima vazduh-vazduh van vizuelnog dometa, ruski lovci Su-35 su odgovorni za višestruka obaranja ukrajinskih lovaca od prvih dana neprijateljstava. Međutim, lovcima primetno nedostaju radari uporedivo moćni sa MiG-31, što ih sprečava da koriste R-37M u punom dometu kada se oslanjaju na senzore u avionu, što znači da za angažmane na većim daljinama podatke o ciljanju moraju da obezbede MiG-31, sistemi za eskalaciju i borbu protivvazdušne odbrane A-50U ili sredstva raspoređena napred, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane na kopnu. Domet praćenja radara Su-35 je ipak znatno veći od svih zapadnih tipova lovaca, osim verovatno F-15SA/KA/EKS, i dok je njegov radar Irbis-E daleko od najsavremenijeg, njegova sama veličina i snaga u velikoj meri nadoknađuju ovo, jer je njegova veličina približno trostruko veća od radara AN/APG-81 na F-35.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina