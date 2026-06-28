Svet

LEDENA APOKALIPSA U SRED LETA: Nevreme pogodilo američku saveznu državu Ajdaho (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 17:44

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DOK Evropa pati od vrućine, jedna od najjačih letnjih oluja u istoriji pogodila je tokom subote uveče oblast grada Bojsi u američkoj državi Ajdaho.

ЛЕДЕНA АПОКАЛИПСA У СРЕД ЛЕТА: Невреме погодило америчку савезну државу Ајдахо (ВИДЕО)

Foto: printskrim telegram/Sputniksrbija

Za samo sat vremena na nekim mestima palo je više od 20 centimetara grada.

Ulice su bukvalno bile prekrivene gomilama leda, a lokalni stanovnici posledice ove nepogode upoređuju sa pravom zimskom olujom usred leta.

(sputnikportal.rs)

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