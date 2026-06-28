LEDENA APOKALIPSA U SRED LETA: Nevreme pogodilo američku saveznu državu Ajdaho (VIDEO)
DOK Evropa pati od vrućine, jedna od najjačih letnjih oluja u istoriji pogodila je tokom subote uveče oblast grada Bojsi u američkoj državi Ajdaho.
Za samo sat vremena na nekim mestima palo je više od 20 centimetara grada.
Ulice su bukvalno bile prekrivene gomilama leda, a lokalni stanovnici posledice ove nepogode upoređuju sa pravom zimskom olujom usred leta.
(sputnikportal.rs)
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