PUKAO ZAPADNI MIT O MOĆNOM ORUŽJU! Američki F-16 doživeo FIJASKO u Ukrajini: Ne može ni da PRIVIRI legendarnom MiG-u 29!
AMERIČKI lovci F-16 isporučeni Ukrajini nisu uspeli da zamene MiG-29, pišu zapadni mediji, komentarišući napad ruskih snaga na aerodrom Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti.
U tekstu se navodi da su F-16 koje je Kijev dobio zastareli avioni iz perioda Hladnog rata, koji, osim mogućnosti da budu isporučeni u većem broju, nemaju prednosti u odnosu na MiG-29.
Mediji ističu da zapadni lovci kojima raspolaže ukrajinska vojska zaostaju za ruskim modelima i da se zbog toga koriste daleko od linije fronta.
Rusko Ministarstvo odbrane je prethodno saopštilo da su bespilotne letelice „Geranj-4 siker“ uništile na aerodromu Voznesensk dva lovca MiG-29 koja su bila pripremljena za poletanje, zajedno sa njihovim borbenim kompletom vazduhoplovnog naoružanja.
(sputnikportal.rs)
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