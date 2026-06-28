Svet

PUKAO ZAPADNI MIT O MOĆNOM ORUŽJU! Američki F-16 doživeo FIJASKO u Ukrajini: Ne može ni da PRIVIRI legendarnom MiG-u 29!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 18:10

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AMERIČKI lovci F-16 isporučeni Ukrajini nisu uspeli da zamene MiG-29, pišu zapadni mediji, komentarišući napad ruskih snaga na aerodrom Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti.

ПУКАО ЗАПАДНИ МИТ О МОЋНОМ ОРУЖЈУ! Амерички Ф-16 доживео ФИЈАСКО у Украјини: Не може ни да ПРИВИРИ легендарном МиГ-у 29!

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U tekstu se navodi da su F-16 koje je Kijev dobio zastareli avioni iz perioda Hladnog rata, koji, osim mogućnosti da budu isporučeni u većem broju, nemaju prednosti u odnosu na MiG-29.

Mediji ističu da zapadni lovci kojima raspolaže ukrajinska vojska zaostaju za ruskim modelima i da se zbog toga koriste daleko od linije fronta.

Rusko Ministarstvo odbrane je prethodno saopštilo da su bespilotne letelice „Geranj-4 siker“ uništile na aerodromu Voznesensk dva lovca MiG-29 koja su bila pripremljena za poletanje, zajedno sa njihovim borbenim kompletom vazduhoplovnog naoružanja.

(sputnikportal.rs)

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