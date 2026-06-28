OBNOVA: Rusija spremna da pomogne Iranu

RUSKI ambasador u Iranu Aleksej Dedov izjavio je spremnost Rusije da pomogne Islamskoj Republici u obnovi infrastrukture koja je oštećena ili uništena tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Foto: Li Ying/Xinhua News/Profimedia

O mogućoj pomoći Iranu govorio je u intervjuu za list „Teheran Tajms“.

Dedov je napomenuo da ruske industrijske i građevinske kompanije, instituti za projektovanje i inženjering, kao i naučni i tehnološki centri zemlje, poseduju jedinstvene tehnologije, mogućnosti i iskustvo u različitim oblastima.

- Ukoliko dobijemo zvanične zahteve i predloge od naših iranskih partnera, spremni smo da što pre počnemo sa njihovim razmatranjem i predstavimo konkretne predloge za saradnju - naglasio je diplomata.

(alo.rs)