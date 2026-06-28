PRONAĐENO 18 TB STRAVIČNIH SNIMAKA: Uhapšen pedofil optužen za 36 krivičnih dela protiv maloletnika

ŠPANSKA Civilna garda uhapsila je u Alikanteu pedofila optuženog za 36 krivičnih dela počinjenih protiv maloletnika mlađih od 16 godina, prenose danas mediji u Španiji.

Foto: Madero Cubero/ContactoPhoto/Profimedia

Kako se navodi, on se na društvenim mrežama pretvarao da je maloletnik kako bi stekao poverenje drugih maloletnih osoba i naveo ih da mu šalju svoje intimne slike, prenela je RTVE.

Agenti zaduženi za ovu operaciju, nazvanu Akilea, uspeli su da identifikuju više od 20 žrtava starosti od osam godina širom Španije, kao i na raznim lokacijama u inostranstvu.

Istraga je počela zahvaljujući prijavi koju je Civilnoj gardi 2024. godine podnela žrtva sa prebivalištem na ostrvu Gran Kanarija.

Tokom početnog postupka, pretražen je dom optuženog, gde je zaplenjen veliki broj uređaja za skladištenje podataka kapaciteta 18.000 gigabajta.

Tim Civilne garde u Santa Mariji de Giji započeo je analizu više od 200 zaplenjenih uređaja sa podacima, uključujući mobilne telefone, eksterne hard diskove, računare i USB diskove, gde su pronašli veliki broj pedofilskih video datoteka i slika.

Optuženi je kontaktirao svoje žrtve putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža, a zatim je pomoću obmana i emocionalnih manipulacija sprovodio seksualnu eksploataciju dece, saopšteno je iz policije.

Istraga je utvrdila da je sajber pedofil proveo više od decenije kontaktirajući žrtve putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža.

On se predstavljao kao maloletnik po imenu Huan, stičući poverenje žrtava i navodeći ih da snimaju, ili fotografišu sebe kako obavljaju seksualne radnje i šalju mu fajlove.

Optuženi je čuvao pedofilske fajlove za sebe, organizujući privatnu kolekciju, naveli su izvori iz Civilne garde.

(Tanjug)

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