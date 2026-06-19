DUGIN UPUTIO ŠOKANTNO UPOZORENJE PUTINU: Posle napada na Moskvu moramo da uradimo ovo
SVE ovo će se nastaviti i eskalirati dok ne promenimo stil vođenja rata i postupanja sa neprijateljem, rekao je ruski filozof Aleksandar Dugin, komentarišući jučerašnji masovni napad Ukrajine na Moskvu.
Podsetimo, Moskva i Moskovska oblast juče su doživeli do sada najmasovniji napad ukrajinskih dronova. Otkriveno je 180 bespilotnih letelica.
Tokom noći, ruska vojska je izbrojala 555 ukrajinskih dronova u regionima širom RF.
- Sve je jasnije da je opstanak spoljnog neprijatelja direktno povezan sa opstankom unutrašnjeg neprijatelja, šeste kolone. Nijedna strana nije spremna da popusti. Strani agenti i relokatori su jasno razotkrili vezu između spoljnog neprijatelja Rusije – rusofobičnog Zapada – i njenog unutrašnjeg neprijatelja – rusofobičnog lobija unutar same Rusije - napisao je Aleksandar Dugin na Telegramu.
Deo ovog lobija je sada razotkriven - ali to je samo "vrh ledenog brega" jer, kako navodi Dugin, "glavni deo ostaje".
- To se lako može pratiti mapiranjem sloja koji je već identifikovan kao izdajnički i konteksta u kojem su postojali pre nego što su razotkriveni. Mnogi strani agenti i relokatori su zauzimali visoke položaje i bili su u centru pažnje: to znači da je celokupno okruženje u kojem su napredovali ugroženo - pojašnjava Dugin.
On ističe da je "rusofobija rak, sa opasnim i aktivnim metastazama".
- To je bolest. Moramo hrabro da je priznamo i počnemo da lečimo. To su ćelije koje su opasne za telo, ali koje se, ipak, brzo razmnožavaju. Naivno je misliti da će te ćelije same otpasti. One su paraziti i preživljavaju na račun zdravog tkiva dok ne ubiju ceo organizam - kaže Dugin.
U masovnom napadu u Moskovskoj oblasti povređeno je 17 ljudi, uključujući trogodišnje dete.
(Informer)
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