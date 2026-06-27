Svet

TRAMP KAO GLOBALNI SPASITELJ? Slika koju je objavio na "Truth Social" izazvala haos u javnosti (FOTO)

Ana Đokić

27. 06. 2026. u 22:30

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, podelio je novu fotografiju koja je napravljena pomoću veštačke inteligencije na društvenoj mreži "Truth Social".

ТРАМП КАО ГЛОБАЛНИ СПАСИТЕЉ? Слика коју је објавио на Truth Social изазвала хаос у јавности (ФОТО)

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Fotografija na kojoj se nalazi Tramp ogrnut američkom zastavom, dok na leđima nosi planetu Zemlju, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Tramp privlači pažnju objavama.

U jednom od videa koje je objavio, Tramp jaše kamilu kroz pustinju, dok se u pozadini čuju stihovi koji sugerišu da uživa veliku popularnost na Bliskom istoku.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je na svojoj mreži "Truth Social" snimak generisan uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem je prikazana scena uništavanja iranskih snaga od strane američke vojske u Ormuskom moreuzu.

Takođe je objavio i fotografiju na kojoj je predstavljen kao Isus, što je izazvalo talas kritika, uključujući i reakcije pojedinih njegovih bliskih saradnika.

Objava u kojoj je američki predsednik prikazan kao Isus izbrisana je sa predsednikovog naloga na društvenim mrežama, a Donald Tramp je priznao da je objavio sliku, navodeći da je mislio da to predstavlja njega kao "doktora".

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