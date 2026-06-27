AKCIJA POLICIJE: Nestao muž ministarke, poslednji put viđen u čamcu sa njom

SUPRUG italijanske ministarke za porodična pitanja Evđenije Ročela, Luiđi Kavalari, nestao je u jezeru Viko u blizini Rima nakon što je bio u čamcu zajedno sa suprugom, javila je Ansa, pozivajući se na izvore.

Foto MUP

Prema izvorima, Kavalari je bio sa suprugom u čamcu kada je upao u vodu, a nije jasno da li je zaronio ili je pao.

Karabinjeri, vatrogasci i službe hitne medicinske pomoći stigli su u Fjoro.

Ročela je proslavila zlatnu godišnjicu braka prošlog marta.

-Upoznala sam ga kada sam imala osamnaest godina i od tog trenutka nikada se nismo razdvajali, rekla je ranije Ročela.

Luiđi Kavalari bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Gabrijele d'Anuncio u Kjeti-Peskari.

(Tanjug)

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