AKCIJA POLICIJE: Nestao muž ministarke, poslednji put viđen u čamcu sa njom
SUPRUG italijanske ministarke za porodična pitanja Evđenije Ročela, Luiđi Kavalari, nestao je u jezeru Viko u blizini Rima nakon što je bio u čamcu zajedno sa suprugom, javila je Ansa, pozivajući se na izvore.
Prema izvorima, Kavalari je bio sa suprugom u čamcu kada je upao u vodu, a nije jasno da li je zaronio ili je pao.
Karabinjeri, vatrogasci i službe hitne medicinske pomoći stigli su u Fjoro.
Ročela je proslavila zlatnu godišnjicu braka prošlog marta.
-Upoznala sam ga kada sam imala osamnaest godina i od tog trenutka nikada se nismo razdvajali, rekla je ranije Ročela.
Luiđi Kavalari bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Gabrijele d'Anuncio u Kjeti-Peskari.
(Tanjug)
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