Svet

"SILEDŽIJA BLISKOG ISTOKA JE MRTAV" Tramp: Iran sada mora da plati, isuviše je odugovlačio u pregovorima

В. Н.

10. 06. 2026. u 13:51

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas da je iranska strana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama isuviše odugovlačila, i umesto da postigne dogovor koji bi bio dobar za nju, sada će "morati da plati".

СИЛЕЏИЈА БЛИСКОГ ИСТОКА ЈЕ МРТАВ Трамп: Иран сада мора да плати, исувише је одуговлачио у преговорима

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

- Iranska vojska je u potpunom neredu. Većina njihove vojske, poput mornarice i vazdušnih snaga više i ne postoji, potpuno su poraženi. Iran samo priča a ništa ne preduzima. Siledžija Bliskog istoka je mrtav! Previše su odugovlačili i umesto da postignu sporazum dobar po njih, sada će morati da plate - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je juče izjavio da je trebalo da Iran i SAD postignu sporazum u narednih nekoliko dana, i naveo da pregovori idu "veoma dobro".

Takođe je ocenio da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna dva do tri dana.

Rekao je da američka blokada Ormuskog moreuza vrši pritisak na Teheran da postigne mirovni sporazum.

(Tanjug)

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