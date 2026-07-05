Fudbal

SKANDAL NA MUNDIJALU! FIFA dobila poziv Bele kuće, evo šta su zahtevali da se uradi!

Новости.онлине

05. 07. 2026. u 21:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Neverovatna situacija zbog spornog detalja sa meča SAD - BiH, u kojem je isključen Folarin Belagun.

СКАНДАЛ НА МУНДИЈАЛУ! ФИФА добила позив Беле куће, ево шта су захтевали да се уради!

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je uslovno suspendovala reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država, Folarina Baloguna zbog crvenog kartona na meču protiv Bosne i Hercegovine, što znači da će on moći da igra u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun je pre tri dana dobio direktan crveni karton, pošto je nagazio fudbalera BiH Tarika Muharemovića.

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

"Primenom člana 27, sprovođenje automatske suspenzije za američkog igrača Folarina Baloguna odloženo je na uslovni period od jedne godine. Ukoliko tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj", navela je FIFA.

Predsednik SAD Donald Tramp zahvalio se FIFA što je uslovno suspendovala Baloguna.

"Hvala FIFA što je učinila ono što je bilo ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu", napisao je Tramp na svojoj platformi "Trought Social".

Balogun je sa tri gola najbolji strelac SAD na ovogodišnjem SP.

Fudbaleri SAD će u utorak od dva sata posle ponoći igrati u Sijetlu protiv Belgije u osmini finala SP.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu