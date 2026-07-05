SKANDAL NA MUNDIJALU! FIFA dobila poziv Bele kuće, evo šta su zahtevali da se uradi!

Neverovatna situacija zbog spornog detalja sa meča SAD - BiH, u kojem je isključen Folarin Belagun.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je uslovno suspendovala reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država, Folarina Baloguna zbog crvenog kartona na meču protiv Bosne i Hercegovine, što znači da će on moći da igra u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun je pre tri dana dobio direktan crveni karton, pošto je nagazio fudbalera BiH Tarika Muharemovića.

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

"Primenom člana 27, sprovođenje automatske suspenzije za američkog igrača Folarina Baloguna odloženo je na uslovni period od jedne godine. Ukoliko tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj", navela je FIFA.

🚨🇺🇸 The White House also celebrate Folarin Balogun’s presence for next game against Belgium. pic.twitter.com/tUWASatzyL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Predsednik SAD Donald Tramp zahvalio se FIFA što je uslovno suspendovala Baloguna.

"Hvala FIFA što je učinila ono što je bilo ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu", napisao je Tramp na svojoj platformi "Trought Social".

Balogun je sa tri gola najbolji strelac SAD na ovogodišnjem SP.

Fudbaleri SAD će u utorak od dva sata posle ponoći igrati u Sijetlu protiv Belgije u osmini finala SP.