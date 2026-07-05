HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG! Fico otkrio: NATO neće obavezati članice da finansiraju Kijev
ZAVRŠNI dokument samita NATO-a, koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula, neće obavezivati zemlje da pruže bilo kakvu finansijsku pomoć Ukrajini, izjavio je slovački premijer Robert Fico.
- Dobio sam pisani odgovor od generalnog sekretara (NATO-a Marka Rutea)... gde je generalni sekretar jasno naveo da deklaracija koja će biti usvojena u Ankari neće obavezivati nijednu zemlju-članicu NATO-a da donese bilo kakvu finansijsku odluku u interesu Ukrajine - rekao je Fico na konferenciji za novinare.
Fico je podsetio da je upozorio generalnog sekretara NATO-a na da Slovačka ne želi da učestvuje u bilo kakvim finansijskim šemama usmerenim na pružanje vojne podrške Ukrajini.
- Slovačka neće pokrivati nikakve vojne rashode Ukrajine, ali to ne znači da nismo spremni da pružimo humanitarnu pomoć. Mi smo zemlja koja zna da postoje situacije kada je pomoć potrebna, ali ne oružjem ili podržavanjem rata - zaključio je slovački premijer.
Ranije su zapadni mediji javili da su se evropske zemlje NATO-a i Kanada složile da na samitu Alijanse u Ankari Ukrajini pruže 70 milijardi evra vojne pomoći tokom 2026. i 2027. godine.
(Sputnjik)
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