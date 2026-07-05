NEMA POZITIVAN SKOR SA NJIM! Novak Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Vimbldona!
Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Vimbldona, pošto je večeras u osmini finala pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu rezultatom 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
Meč je trajao četiri sata i 24 minuta. Ože-Alijasim je četvrti teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 23. na ATP listi.
Kanadski teniser će u utorak igrati protiv Đokovića, koji je ranije danas pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 3:1 (po setovima 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3).
Đoković i Ože-Alijasim su do sada odigrali dva meča, oba 2022. godine.
Srpski teniser je pobedio na mastersu u Rimu, a Kanađanin je slavio na Lejver kupu.
Tako da osvajač 24 grend slem titule nema pozitivan skor protiv Feliksa.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
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