Tenis

NEMA POZITIVAN SKOR SA NJIM! Novak Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Vimbldona!

Новости.онлине

05. 07. 2026. u 21:25

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Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Vimbldona, pošto je večeras u osmini finala pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu rezultatom 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

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FOTO: Tanjug/AP/Brian Inganga

Meč je trajao četiri sata i 24 minuta. Ože-Alijasim je četvrti teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 23. na ATP listi.

Kanadski teniser će u utorak igrati protiv Đokovića, koji je ranije danas pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 3:1 (po setovima 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3).

Đoković i Ože-Alijasim su do sada odigrali dva meča, oba 2022. godine.

AP Photo/Kin Cheung

Srpski teniser je pobedio na mastersu u Rimu, a Kanađanin je slavio na Lejver kupu.

Tako da osvajač 24 grend slem titule nema pozitivan skor protiv Feliksa.

BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi 

 

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