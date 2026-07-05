OD PRVOGJULA IZDAJU SE NEŠTO DRUGAČIJI PASOŠI, PO NAJMODERNIJIM STANDARDIMA: Ministarstvo pojasnilo sve moguće nedoumice (FOTO)
GENERALNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je danas da se od 1. jula izdaju pasoši na novom obrascu, kao i da će on doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja.
Kozarev je rekao da stari obrazac pasoša imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali i da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina.
- Treba da podsetimo da je ovaj dosadašnji obrazac pasoša praktično proslavio punoletstvo ove godine, i da je primarno bio usvojen da bi imao biometriju, da bi omogućio dolazak Srbije na belu Šengen listu, da nam je on simbolično bio važan da bismo mogli da putujemo u zemlje EU i da je tad bila malo i panika i psihoza, da se oni plavi SRJ pasoši koji su važili do tog doba promene u ove nove crvene. Tako da je on odradio svoje, poslužio je glavnoj svrsi, a sada se prilagođava i najmodernijim tekovinama u smislu zaštite, nekih sofisticiranih nivoa sprečavanja falsifikovanja - istakao je on tokom gostovanja na Prvoj TV.
Prema njegovim rečima, novi obrazac ima više simbola u skladu sa svetskom praksom, tradicijom i kulturom.
Kozarev je rekao da podaci iz MUP-a pokazuju da je više desetina hiljada građana podnelo zahteve za izdavanje pasoša na novim obrascima.
- Ono što su nam kolege iz MUP-a najavile ovih dana je da će biti možda malo čekanja jer ima više desetina hiljada već zahteva u obradi, i da mašine treba ovaj prvi talas u sklopu prelaska na novi obrazac da odrade, ali to će proći za nekoliko nedelja. Svakako, zakonski rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva za pasoš neće biti menjan - objasnio je on.
Dodao je da je cena za izdavanje promenjena i da sada troškovi iznose oko 4.000 dinara, kao i da niko ko ima važeći pasoš ne mora da menja pasoš pre isteka njegovog važenja.
- Važe stari obrasci do isteka važenja, a novi obrazac počinje da se izdaje korisnicima koji obnavljaju, odnosno kojima je on istekao - poručio je Kozarev.
Naveo je da je Srbija u prethodne tri godine napredovala osam mesta na Henli pasoškoj listi i da se trenutno nalazi na 30. poziciji po jačini.
- Mogli smo u 110 zemalja da putujemo, sad možemo u 133 zemlje bez vize. Samo u poslednjih godinu dana smo više sporazuma potpisali: Honduras, Solomonska ostrva, Sveta Lucija, još nekoliko država za koje je ratifikacija bezviznih sporazuma u procesu. I proces prilagođavanja standardima EU će nam omogućiti da deo onih zemalja koje imaju bezvizni režim sa Šengen zonom, a nemaju sa nama, kad potpišemo sporazum, možemo da putujemo bezvizno i u njih - naglasio je Kozarev.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠTA RADITI AKO U GRČKOJ OSTANETE BEZ PASOŠA? Ovo je detaljan vodič
03. 07. 2026. u 14:00
POČELO IZDAVANjE NOVOG PASOŠA: Koje su novine i koliko će koštati izrada?
02. 07. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)