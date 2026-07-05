OD PRVOGJULA IZDAJU SE NEŠTO DRUGAČIJI PASOŠI, PO NAJMODERNIJIM STANDARDIMA: Ministarstvo pojasnilo sve moguće nedoumice (FOTO)

GENERALNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je danas da se od 1. jula izdaju pasoši na novom obrascu, kao i da će on doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja.

Tanjug

Kozarev je rekao da stari obrazac pasoša imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali i da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina.

- Treba da podsetimo da je ovaj dosadašnji obrazac pasoša praktično proslavio punoletstvo ove godine, i da je primarno bio usvojen da bi imao biometriju, da bi omogućio dolazak Srbije na belu Šengen listu, da nam je on simbolično bio važan da bismo mogli da putujemo u zemlje EU i da je tad bila malo i panika i psihoza, da se oni plavi SRJ pasoši koji su važili do tog doba promene u ove nove crvene. Tako da je on odradio svoje, poslužio je glavnoj svrsi, a sada se prilagođava i najmodernijim tekovinama u smislu zaštite, nekih sofisticiranih nivoa sprečavanja falsifikovanja - istakao je on tokom gostovanja na Prvoj TV.

Prema njegovim rečima, novi obrazac ima više simbola u skladu sa svetskom praksom, tradicijom i kulturom.

Tanjug Novi pasoš Republike Srbije

Kozarev je rekao da podaci iz MUP-a pokazuju da je više desetina hiljada građana podnelo zahteve za izdavanje pasoša na novim obrascima.

- Ono što su nam kolege iz MUP-a najavile ovih dana je da će biti možda malo čekanja jer ima više desetina hiljada već zahteva u obradi, i da mašine treba ovaj prvi talas u sklopu prelaska na novi obrazac da odrade, ali to će proći za nekoliko nedelja. Svakako, zakonski rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva za pasoš neće biti menjan - objasnio je on.

Dodao je da je cena za izdavanje promenjena i da sada troškovi iznose oko 4.000 dinara, kao i da niko ko ima važeći pasoš ne mora da menja pasoš pre isteka njegovog važenja.

- Važe stari obrasci do isteka važenja, a novi obrazac počinje da se izdaje korisnicima koji obnavljaju, odnosno kojima je on istekao - poručio je Kozarev.

Naveo je da je Srbija u prethodne tri godine napredovala osam mesta na Henli pasoškoj listi i da se trenutno nalazi na 30. poziciji po jačini.

- Mogli smo u 110 zemalja da putujemo, sad možemo u 133 zemlje bez vize. Samo u poslednjih godinu dana smo više sporazuma potpisali: Honduras, Solomonska ostrva, Sveta Lucija, još nekoliko država za koje je ratifikacija bezviznih sporazuma u procesu. I proces prilagođavanja standardima EU će nam omogućiti da deo onih zemalja koje imaju bezvizni režim sa Šengen zonom, a nemaju sa nama, kad potpišemo sporazum, možemo da putujemo bezvizno i u njih - naglasio je Kozarev.

(Tanjug)