Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KOŠARKAŠIMA NA SREBRNOJ MEDALJI: Ponosni smo na vas, na vašu hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije!

В.Н.

05. 07. 2026. u 21:56

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je, na društvenoj mreži Iks, kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Turskoj.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО КОШАРКАШИМА НА СРЕБРНОЈ МЕДАЉИ: Поносни смо на вас, на вашу храброст и начин на који сте носили грб Србије!

Foto: Printskrin/X/@predsednikrs

- Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj medaljina Svetskom prvenstvu u Turskoj! Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin/X/@predsednikrs

BONUS VIDEO:

Vučić sa narodom u manastiru Ravanica 

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