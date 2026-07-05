PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KOŠARKAŠIMA NA SREBRNOJ MEDALJI: Ponosni smo na vas, na vašu hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije!

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je, na društvenoj mreži Iks, kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Turskoj.

Foto: Printskrin/X/@predsednikrs

- Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj medaljina Svetskom prvenstvu u Turskoj! Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin/X/@predsednikrs

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