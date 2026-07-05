UME I FRANCUSKA DA RATUJE: Rajan Čerki imao poruku za Paragvajce
Nametnuo je Paragvaj Francuskoj oštru i grubu igru, na ivici incidenta.
Stalno je bilo napeto, bilo je dosta glume, lažnog padanja, ali i guranja i opasnih startova. Francuzi se, međutim, nisu dali.
- Znali smo da nas čeka veoma borbena utakmica. Bilo nam je važno da tokom ovog Svetskog prvenstva odigramo jedan ovakav meč, kako bismo svima pokazali da Francuska reprezentacija ume da igra lep fudbal, ali da ume i da ratuje – poručio je "trikolor" Rajan Čerki.
Na kraju, u tom "ratovanju", pogodak s bele tačke bio je dovoljan za prolaz dalje.
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