Svet

FON DER LAJENOVA I RUTE U PANICI! Evropa više ne može da računa na Ameriku

P. Đurđević

05. 07. 2026. u 22:21

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VREME kada je Evropa mogla da prepusti svoju odbranu i bezbednost Americi završeno je, ocenili su generalni sekretar NATO Mark Rute i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u zajedničkom autorskom tekstu za list Ekonomist.

ФОН ДЕР ЛАЈЕНОВА И РУТЕ У ПАНИЦИ! Европа више не може да рачуна на Америку

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oni su priznali da je Evropa unutar Severoatlantskog saveza dugo bila previše oslonjena na vojne kapacitete Vašingtona, ali su naglasili da su surova stvarnost i opasnosti današnjeg sveta okončali takav način razmišljanja.

Saveznici sada moraju ubrzano da pokreću sopstvenu odbrambenu industriju kako bi bili spremni za potencijalni rat.

U tekstu se navodi da trenutni evropski proizvodni kapaciteti ne mogu da prate potražnju na tržištu.

Vojna podrška koju Zapad šalje Ukrajini, kao i razvoj sukoba na Bliskom istoku, izvršili su ogroman dodatni pritisak na vojne zalihe država članica, pre svega u segmentu PVO presretača i sistema za borbu protiv bespilotnih letelica.

Kao ključni razlog za hitno naoružavanje, Rute i fon der Lajen izdvajaju jačanje odbrambenih kapaciteta Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje.

Oni naglašavaju da Moskva investira preko 40 odsto državnog budžeta u odbranu i danonoćno proizvodi vojnu opremu, zbog čega zapadna vojna industrija mora da reaguje brže i masovnije nego do sada.

(Politika onlajn)

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