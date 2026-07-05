Svet

ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusija sprema novi veliki udar – hitno nam pošaljite „patriote“!

P. Đurđević

05. 07. 2026. u 21:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ ЗАКУКАО: Русија спрема нови велики удар – хитно нам пошаљите „патриоте“!

AP Photo/Peter Dejong

Zelenski je u večernjem video obraćanju kazao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari", prenosi Ukrinform.

On je pozvao Ukrajince da se zaštite i obrate pažnju na signale upozorenja na vazdušni napad, i apelovao na međunarodne partnere da ubrzaju pomoć Ukrajini.

Posebno je naglasio da svako odlaganje sa isporukom raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, za sisteme Patriot, predstavlja gubitak života, i nešto što podstiče Rusiju da se dalje bori.

- Svet ima potrebnu količinu i kvalitet protivvazdušne odbrane, vaše odluke su potrebne da bi se obezbedila stvarna zaštita života u Ukrajini. I pre svega, ovo je, naravno, odluka Amerike, odluka jakih u Evropi i u svetu. Molim vas, budite aktivni u odlukama i zaštitite život. Rakete Patriot sada nisu potrebne u skladištima, već u sistemima Patriot, u Ukrajini - istakao je Zelenski.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu Ja volim Srbiju: Tako su stajale stvari...

Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."