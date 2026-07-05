ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Rusija sprema novi veliki udar – hitno nam pošaljite „patriote“!
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.
Zelenski je u večernjem video obraćanju kazao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari", prenosi Ukrinform.
On je pozvao Ukrajince da se zaštite i obrate pažnju na signale upozorenja na vazdušni napad, i apelovao na međunarodne partnere da ubrzaju pomoć Ukrajini.
Posebno je naglasio da svako odlaganje sa isporukom raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, za sisteme Patriot, predstavlja gubitak života, i nešto što podstiče Rusiju da se dalje bori.
- Svet ima potrebnu količinu i kvalitet protivvazdušne odbrane, vaše odluke su potrebne da bi se obezbedila stvarna zaštita života u Ukrajini. I pre svega, ovo je, naravno, odluka Amerike, odluka jakih u Evropi i u svetu. Molim vas, budite aktivni u odlukama i zaštitite život. Rakete Patriot sada nisu potrebne u skladištima, već u sistemima Patriot, u Ukrajini - istakao je Zelenski.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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