Zelenski spreman da se sastane sa Mađarom: Evo od čega zavisi kad će doći do njihovog susreta
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa budućim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, "čim on bude spreman", naglasivši da su dijalog i saradnja u interesu obe zemlje.
Zelenski je to rekao u Berlinu tokom zajedničkog obraćanja novinarima sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, ističući da Ukrajina želi da gradi odnose sa novim mađarskim rukovodstvom na pragmatičnim osnovama, uz međusobno poštovanje i saradnju.
- Za sastanak smo spremni kada god novi premijer bude spreman - poručio je ukrajinski predsednik, dodajući da su dve zemlje susedi i da je važno očuvati dobre odnose među narodima, prenosi Ukrinform.
On je napomenuo da je veoma simbolično što su izbori u Mađarskoj održani 12. aprila, u nedelju, kada je Ukrajina slavila Uskrs.
Ranije je pobednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, lider stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio da će se sigurno sastati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.
(Tanjug)
