Potpuna blokada Irana: Amerikanci objavili da su ostvarili "pomorsku superiornost"

AMERIČKE snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTKOM je na mreži Iks naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTKOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

