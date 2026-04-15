uživoNovcem građana Mađarske ucenjivali Orbana: Mađar razgovarao sa fon der Lajen - EU odjednom može da odmrzne sredstva koja pripadaju Budimpešti

М.А.С.

15. 04. 2026. u 07:49

LIDER stranke Tisa, Peter Mađar saopštio je da je razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokadi zamrznutih evropskih sredstava za Mađarsku, navodeći da je cilj da građani te zemlje što pre dobiju pristup razvojnom novcu Evropske unije.

Foto: Profimedia/Sputnjik/Ekaterina Chesnokova /Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press

Mađar je u sinoćnjoj objavi na Fejsbuku naveo da je u novom telefonskom razgovoru sa Fon der Lajen postignuta saglasnost da je oslobađanje zamrznutih sredstava namenjenih Mađarskoj jedan od prioriteta, prenosi mađarski portal Indeks.

Prema njegovim rečima, EK je poručila da će blisko da sarađuje sa budućom mađarskom vladom kako bi se u kratkim rokovima ostvarili konkretni rezultati i obezbedilo da građani i institucije dobiju sredstva iz evropskih fondova.

On je ocenio da su milijarde evra iz evropskih fondova zamrznute zbog, kako tvrdi, korupcije u aktuelnoj vlasti kao i da bi njihovo oslobađanje bilo od ključnog značaja za mađarsku privredu i građane.

Iz Evropske komisije je potvrđeno da je Fon der Lajen razgovarala sa Mađarom, uz ocenu da je saradnja sa budućom mađarskom vladom važna za napredak u korišćenju evropskih sredstava u zadatim rokovima.

Evropska unija je zamrznula oko 17 milijardi evra u fondovima za koheziju i oporavak od kovida zbog niza pravnih sporova sa Budimpeštom u vezi sa vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa, akademskim slobodama, zakonom o azilu i pravima LGBT zajednice.

(Tanjug)

Tramp nastavlja po svom: Opet prozivao papu
Tramp nastavlja po svom: Opet prozivao papu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi neko trebalo da obavesti papu Lava XIV da je Iran, kako tvrdi, ubio najmanje 42.000 "nevinih, potpuno nenaoružanih demonstranata" u poslednja dva meseca.

15. 04. 2026. u 07:27

