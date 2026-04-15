Saša Obradović presekao! Ovo je Zvezdinih 13 za gostovanje Realu!

Crveno-beli su već obezbedili igranje u plej-inu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde u poslednjem 38. kolu Evrolige gostuju Realu u Madridu.

Pobedom nad Asvelom u Vilerbanu (106:93) i porazom Dubaija od Efesa, tim sa Malog Kalemegdana obezbedio je učešće u plej-inu.

Zbog toga meč protiv najtrofejnijeg evropskog kluba predstavlja stvar prestiža za Beograđane, koji bi istina pobedom mogli da zadrže trenutnu sedmu poziciju, jer bi u tom slučaju zauzeli šesto mesto na konačnoj tabeli Top 8 faze.

Ekspedicija Zvezde krenula je u sredu ujutru put Madrida. Tačno je da trener Saša Obradović ne priznaje izjavu "nebitna utakmica", njegovi izabranici su znatno rasterećeniji nego u proteklim mečevima. Crveno-beli imaju priliku da protiv najtrofejnijeg kluba u španskoj prestonici izbore čak i direktan prolaz u plej-of.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ono što je daleko bitnije jeste činjenica da se Obradović u Madrid odlučio da povede najjači mogući sastav. Samo Litvanac Donatas Motiejunas nije otputovao u Španiju, ali to je već postala praksa. U tom slučaju, 13 igrača od kojih će se njih 12 protiv Reala boriti ili za prolaz u plej-of ili za najbolju moguću poziciju u plej-inu i 7. mesto su:

Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Dejan Davidovac, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu i Hasijel Rivero.

