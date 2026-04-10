PUTIN SAOPŠTIO DOBRE VESTI: Nuklearni štit godinama osigurava suverenitet Rusije
RUSKI nuklearni štit godinama brani suverenitet i bezbednost države, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin u čestitki povodom 80. godišnjice Ruskog federalnog nuklearnog centra – Sveruskog istraživačkog instituta za eksperimentalnu fiziku.
-Upravo u Sarovskom nuklearnom centru postavljeni su temelji nuklearnog štita, koji je godinama pouzdano osiguravao bezbednost i suverenitet naše zemlje. Stvoreni su jedinstveni konstruktorski pronalasci koji su otvorili nove mogućnosti za jačanje odbrambene industrije, razvoj energetike, transporta i medicine, istraživanje Arktika, okeana i svemira, navodi se u telegramu objavljenom na veb-sajtu Kremlja.
Predsednik je napomenuo da su ove impresivne pobede i dostignuća centra zasnovane na "predanom herojskom radu izuzetnih naučnika, inženjera i stručnjaka".
Naglasio je da su njihova smela, inovativna otkrića, entuzijazam i istinska posvećenost sjajan primer timskog rada, visokog profesionalizma i posvećenosti izabranom cilju i interesima domovine.
-Zadovoljstvo je što dostojno nastavljate slavne tradicije svojih prethodnika, veterana centra, i dajete značajan doprinos razvoju tehnološke nezavisnosti zemlje i unapređenju prioritetnih oblasti nauke i ekonomije, dodao je Putin. Šef države je poželeo zaposlenima u centru i veteranima uspešnu realizaciju njihovih planova — za dobrobit Rusije i njenog naroda.
Dana 9. aprila 2026. godine obeležena je 80. godišnjica osnivanja Ruskog federalnog nuklearnog centra – Sveruskog istraživačkog instituta za eksperimentalnu fiziku, najvećeg multidisciplinarnog istraživačkog centra u Rusiji, koji obezbeđuje pouzdanost i bezbednost ruskog nuklearnog oružja.
Prema rečima predsednika, ova godišnjica je veliki i značajan događaj ne samo za tim, već i za rusku nuklearnu industriju i za celu državu.
(rt.rs)
