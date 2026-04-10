MOĆNO DO POLUFINALA MONTE KARLA: Karlos Alkaraz napravio nestvarnu seriju i srušio Bublika

KARLOS Alkaraz se prošetao u polufinale mastersa u Monte Karla. Španac je razbio Aleksandera Bublika sa 6:3, 6:0 i došao je na dva koraka do trofeja.

Ovaj meč je bio neizvestan do rezultata 2:3 u prvom setu. Od tog momenta najbolji igrač sveta je osvojio 10 uzastopnih gemova i razbio Kazahstanca.

Alkaraz je tako rivalu prepustio samo tri gema i to svaki u prvom setu, a meč je trajao samo 63 minuta.

Osvajač sedam grend slem titula će u polufinalu Monte Karla igrati protiv boljeg iz duela Valentan Vašro - Aleks de Minor.

