ROLAT BEZ BRAŠNA: Zdrav, ukusan i pun proteina

Ako tražite lagan, hranljiv i praktičan obrok koji se brzo priprema, rolat bez brašna je pravi izbor. Bogat povrćem i proteinima, idealan je za doručak, užinu ili laganu večeru.

Sastojci:

1 veća tikvica, narendana

1 veća šargarepa, narendana

2–3 jaja (u zavisnosti od veličine)

1 kašika čia semenki

2 kašike raznih pahuljica (ovsenih ili ražanih)

100 g rendanog kačkavalja

100 g praziluka, sitno seckanog

susam i lan za posipanje

pavlaka i krem sir za fil

malo spanaća ili zelene salate

ćureća ili pileća prsa

Priprema:

Pomešajte narendanu tikvicu, šargarepu, praziluk, jaja, čia semenke, pahuljice i kačkavalj. Posolite i pobiberite po ukusu. Obložite pleh papirom za pečenje i izlijte smesu ravnomerno. Pospite susamom i lanom po vrhu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok kora ne porumeni i ne bude čvrsta. Kada je kora pečena, izvadite je i pažljivo skinite papir. Dok je još vruća, uvijte je u kuhinjsku krpu da se oblikuje. Kada se prohladi, razvijte je i premažite pavlakom ili krem sirom. Po želji stavite spanać ili zelenu salatu i ćureća ili pileća prsa. Uvijte koru u rolat, secite i služite.

Prijatno!