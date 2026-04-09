ROLAT BEZ BRAŠNA: Zdrav, ukusan i pun proteina
Ako tražite lagan, hranljiv i praktičan obrok koji se brzo priprema, rolat bez brašna je pravi izbor. Bogat povrćem i proteinima, idealan je za doručak, užinu ili laganu večeru.
Sastojci:
- 1 veća tikvica, narendana
- 1 veća šargarepa, narendana
- 2–3 jaja (u zavisnosti od veličine)
- 1 kašika čia semenki
- 2 kašike raznih pahuljica (ovsenih ili ražanih)
- 100 g rendanog kačkavalja
- 100 g praziluka, sitno seckanog
- susam i lan za posipanje
- pavlaka i krem sir za fil
- malo spanaća ili zelene salate
- ćureća ili pileća prsa
Priprema:
Pomešajte narendanu tikvicu, šargarepu, praziluk, jaja, čia semenke, pahuljice i kačkavalj. Posolite i pobiberite po ukusu. Obložite pleh papirom za pečenje i izlijte smesu ravnomerno. Pospite susamom i lanom po vrhu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok kora ne porumeni i ne bude čvrsta. Kada je kora pečena, izvadite je i pažljivo skinite papir. Dok je još vruća, uvijte je u kuhinjsku krpu da se oblikuje. Kada se prohladi, razvijte je i premažite pavlakom ili krem sirom. Po želji stavite spanać ili zelenu salatu i ćureća ili pileća prsa. Uvijte koru u rolat, secite i služite.
Prijatno!
Preporučujemo
JAGNjEĆI KOTLETI SA KROMPIROM: Pravi gurmanski doživljaj
03. 04. 2026. u 23:00 >> 21:58
SOČNA PILETINA SA SPANAĆEM I PEČURKAMA: Osvaja na prvi zalogaj
03. 04. 2026. u 21:30
BRZI SLANI ŠTAPIĆI: Hrskavi zalogaji gotovi za tren
03. 04. 2026. u 10:00
PALAČINKE SA LIMUNOM I MAKOM: Francuski klasik sa svežom notom
03. 04. 2026. u 07:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
