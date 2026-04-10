PENJAROJA NAŠAO UZROKE PORAZA: Ovo je prvi komentar trenera Partizana!

Crno-beli ponovo izgubili od litvanskog velikana.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana izgubili su meč 37. kola Evrolige od Žalgirisa, a litvanski tim je došao do prve pobede u međusobnim duelima, kada igra u Beogradu.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je utiske, posle 22. poraza u sezoni:

- Čestitke Žalgirisu, zaslužilči su pobedu, vodili su sve vreme. Imali smo dosta problema u napadu, posebnio u igri pet na pet, u pozicionoj igri - rekao je Penjaroja.

Junak litvanskog tima, uz Silvajna Fransiska, bio je Najdžel Vilijams-Gos. Bivši igrač Partizana meč je završio sa 13 poena:

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Zahvalnost bogu. Izgubili smo ranije ove nedelje od Dubaija, ponosan sam na način kako smo odgovorili i dobili ovu utakmicu. Kao što rekoh, srećan sam kako smo odgovorili, imamo još jednu utakmicu i moramo da dobijemo - rekao je Vilijams-Gos.

Potom je dobio pitanje o smrti Duška Vujoševića i dešavanjima pre utakmice u Areni:

- Video sam ovaj video, imao sam priliku da budem deo tako male organizacije. Izražavam saučešće porodici i celoj familiji Duška Vujoševića. - zaključio je Vilijams Gos.

