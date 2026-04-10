"MILIONERI" RAZBILI KASU! Reprezentativac potpisao na tri godine!
Veliki posao završio nemački vicešampion.
Fudbaler Borusije iz Dortmunda Niko Šloterbek potpisao je danas novi ugovor sa klubom.
"Borusija Dortmund je produžila ugovor sa Nikom Šloterbekom (26) do juna 2031. godine. Nemački reprezentativac je potpisao novi ugovor ovog petka", stoji u klupskoj objavi.
Šloterbek je stigao na "Signal Iduna park" iz Frajburga 2022. godine i od tad je odigrao 155 takmičarskih utakmica za "milionere".
U žuto-crnom dresu, štoper je postigao 10 golova i imao 18 asistencija.
Šloterbek je takođe odigrao 25 utakmica za nemačku reprezentaciju od debija 2022.
