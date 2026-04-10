OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
Iz Portugalije dolazi snimak koji munjevito obilazi planetu. Na utakmici Porta i Notingem foresta viđen je najčudniji autogol ikada
Porto je poveo već u 11. minutu preko Vilijama Gomeša i delovalo je da ima potpunu kontrolu nad utakmicom u drugom po jačini evropskom klupskom takmičenju.
Međutim, samo pet minuta kasnije je usledio pravi šok na čuvenom "Dragau".
Naime, Martim Fernandeš pokušao je da vrati loptu golmanu sa velike udaljenosti, ali Diogo Košta nije očekivao takav potez. Lopta je završila u mreži, pa su „šumari“ praktično dobili poklon-gol za 1:1.
Do kraja susreta domaći tim je stvarao šanse, ali nije uspeo da ih realizuje, pa će na revanš na 'Siti Graundu' otići bez prednosti.
Srpski reprezentativac Nikola Milenković, vredi napomenuti, nije bio u startnoj postavi, ali je ušao početkom drugog poluvremena i pomogao svom timu da sačuva povoljan rezultat pred odlučujući duel.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠOK ZA ŠOKOM! Novi poraz vaterpolista, Srbija - Hrvatska odlučuje!?
09. 04. 2026. u 14:28
ZVEZDINA DRAMA! Saša Obradović grmi: To me ne zanima!
09. 04. 2026. u 14:58
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
