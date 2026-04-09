ŠTA SVE NUDI GLAVNI GRAD SRBIJE: Ove cifre pokazuju zašto svi dolaze u Beograd

BEOGRAD je jedan od retkih evropskih gradova koji je uspeo da sačuva svoju autentičnost i duh. Dok mnoge metropole danas liče jedna na drugu pod uticajem globalnih brendova i multinacionalnih kompanija, srpska prestonica i dalje nudi nešto drugačije - iskustvo koje se ne može lako uporediti.

Foto: N. Skenderija

Upravo zato, kako ističu iz Turističke organizacije Beograda, čak i kada pomislite da ste ga upoznali, ovaj grad uvek pronađe način da vas iznenadi i da vam da novi razlog da mu se vratite.

Prvi susret sa gradom, od Trga do Kalemegdana

Za turiste koji prvi put dolaze u Beograd, postoji nekoliko lokacija koje su gotovo obavezne, kako za Blic televiziju priča Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda. Priča najčešće počinje na Trgu Republike, mestu gde se pravi prva fotografija i odakle kreće upoznavanje grada.

Nedaleko odatle nalazi se i Beogradska tvrđava, odnosno Kalemegdan, koji je ujedno i najposećenija lokacija u gradu, sa oko dva miliona posetilaca godišnje. Poseban doživljaj predstavlja pogled na ušće Save u Dunav, ali i zalazak sunca koji mnogi smatraju jednim od najlepših u regionu.

Uz Kalemegdan, nezaobilazne su i znamenitosti poput Hrama Svetog Save, Saborne crkve, kao i Tašmajdana sa crkvom Svetog Marka, koje zajedno čine okosnicu kulturno-istorijskog identiteta grada.

Letnji ritam grada i "skriveni" Beograd

Doživljaj Beograda u velikoj meri zavisi od doba godine. Tokom leta, život se seli na reke, pa Ada Ciganlija i Ada Međica postaju centralna mesta okupljanja, kupanja i zabave. Upravo na tim lokacijama organizuju se i brojni festivali i događaji koji dodatno obogaćuju turističku ponudu.

Posebno mesto u iskustvu Beograda zauzima Zemun, koji mnogi turisti doživljavaju kao "grad u gradu". Njegova drugačija arhitektura, atmosfera i duh često iznenade posetioce koji ne očekuju takav kontrast u okviru jedne metropole.

Za mnoge, upravo Zemun postaje jedan od najlepših delova boravka u Beogradu.

Grad koji ne spava - od jutra do jutra

Jedan od razloga zbog kojih je Beograd uvršten među top 25 destinacija za 2026. godinu prema vodiču Lonely Planet jeste njegov jedinstveni noćni život. Međutim, u Beogradu provod zapravo počinje mnogo pre noći.

Fenomen poznat kao "soft klabing" podrazumeva da vikend zabava kreće već u prepodnevnim satima, često nakon odlaska na pijacu, nastavlja se kroz dnevne i večernje žurke, sunset događaje i prepartije, a završava tek u ranim jutarnjim satima.

Takav tempo čini da posetioci često imaju utisak da im za odmor ostaje tek nekoliko sati, ali upravo ta energija i neprekidna dinamika čine Beograd jedinstvenim na svetskoj turističkoj mapi.

Nova muzejska scena i raznovrsna ponuda

Beograd poslednjih godina značajno unapređuje svoju kulturnu ponudu kroz otvaranje novih muzeja i osvežavanje postojećih postavki. Dom Jevrema Grujića predstavlja primer istorijske kuće koja stalno nudi nove programe, dok Muzej iluzija redovno menja sadržaj kako bi privukao nove posetioce.

Pored toga, nedavno su otvoreni i Muzej porcelanskih figura, kao i novi Muzej paranormalnog, što dodatno širi spektar interesovanja i iskustava koje turisti mogu da dožive.

Posebno mesto zauzima Muzej Jugoslavije, odnosno Kuća cveća, koji se ubraja među tri najposećenije atrakcije u Beogradu. Danas ovaj prostor nije samo istorijski, već i savremeni kulturni centar sa izložbama, događajima i različitim programima koji privlače široku publiku.

Turizam u brojkama

Statistika pokazuje da Beograd zauzima centralno mesto u turizmu Srbije. Od ukupno oko četiri miliona turista koji godišnje posete zemlju, čak 1,3 miliona dolazi upravo u prestonicu. Broj posetilaca raste iz godine u godinu, prosečno oko 15 odsto, dok broj noćenja prelazi tri miliona.

Najveći broj stranih turista dolazi iz Turske, zahvaljujući dobroj avio-povezanosti, ali značajan udeo imaju i gosti iz regiona, zapadne Evrope i Azije, posebno Kine.

Različiti turisti, jedno iskustvo

Profil turista koji dolaze u Beograd danas je raznovrsniji nego ranije. Sve je više mlađih posetilaca, ali i porodica, što dodatno potvrđuje da grad nudi sadržaje za različite generacije i interesovanja.

Zanimljivo je da različite grupe turista imaju različite prioritete. Posetioci iz regiona često posećuju Muzej Jugoslavije, dok turisti iz Makedonije pokazuju veliko interesovanje za moderne delove grada, poput Beograda na vodi. S druge strane, turisti iz Slovenije više gravitiraju starom jezgru grada i specifičnim muzejima, poput onog posvećenog oldtajmerima.

Sve to zajedno dovelo je do toga da se prosečan boravak turista u Beogradu produžio. Nekada je to bilo tek dva dana, dok danas posetioci sve češće ostaju četiri do pet dana, kako bi zaista doživeli sve što grad nudi.

(Blic biznis)