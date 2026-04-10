SRBIN NA ČELU SLOVENAČKOG PARLAMENTA: Ana Brnabić čestitala Zoranu Stevanoviću

PREDSEDNIK antisistemskog pokreta Resnica (Istina) Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika slovenačkog parlamenta, nakon što je njegov izbor na tajnom glasanju podržalo 48 poslanika.

FOTO STA/ Daniel Novakovič (HO)

Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti. 🇷🇸🇸🇮 — Ana Brnabic (@anabrnabic) April 10, 2026

Inače, Stevanovića, koji je poreklom Srbin, prema medijskim izveštajima podržala je dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i Nove Slovenije.

BONUS VIDEO: