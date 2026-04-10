Politika

SRBIN NA ČELU SLOVENAČKOG PARLAMENTA: Ana Brnabić čestitala Zoranu Stevanoviću

В.Н.

10. 04. 2026. u 19:46

PREDSEDNIK antisistemskog pokreta Resnica (Istina) Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika slovenačkog parlamenta, nakon što je njegov izbor na tajnom glasanju podržalo 48 poslanika.

СРБИН НА ЧЕЛУ СЛОВЕНАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: Ана Брнабић честитала Зорану Стевановићу

FOTO STA/ Daniel Novakovič (HO)

-Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti - poručila je Ana Brnabić.

Inače, Stevanovića, koji je poreklom Srbin, prema medijskim izveštajima podržala je dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i Nove Slovenije.

